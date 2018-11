Bang kind belt politie tijdens ruzie moeder en stiefvader, stiefvader schopt agent in gezicht

Dit is niet het bewuste kind. (Archieffoto:Pxhere)

WERKENDAM - Een kind uit Werkendam heeft donderdagavond de politie gebeld, omdat zijn moeder en stiefvader ruzie hadden. Toen de politie het huis binnenging om poolshoogte te nemen, trapte de agressieve stiefvader van bovenaan de trap naar beneden, waarbij hij een agent in het gezicht raakte.

Tijdens de ruzie tussen de moeder en de stiefvader waren twee kinderen thuis. Zij waren bang en vluchtten het huis uit.

Zelfs na pepperspray volop verzet

De stiefvader wilde niet met de toegesnelde agenten praten. Hij werkte niet mee met zijn arrestatie. Zelfs na het gebruik van pepperspray bleef hij zich flink verzetten. Uiteindelijk kon hij toch geboeid worden en werd hij naar het politiebureau gebracht.

De agent die in het gezicht werd getrapt, raakte lichtgewond en deed aangifte. De moeder die ruzie had met haar partner, had geen medische hulp nodig. Voor de kinderen werd een zorgmelding gemaakt bij Veilig Thuis.