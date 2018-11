Bredase bakkerij bedenkt chocoladeletter met Liefmans: 'Een echte 18+ chocoladeletter'

Het idee voor de chocoladeletter ontstond op een dagje uit in Brugge. Eigenaresse Natasja van Haaren was daar met haar dochter, en bestelde het fruitbier. "De meiden die hier werken zijn er helemaal gek op, ik dacht dat ga ik eens proberen." Ook Natasja kon het bier wel waarderen. Al eerder maakte de banketbakker chocoladeletters met alcohol, en dus het idee was al snel geboren.

De ontdekking van een nieuw soort cacaobonen hielp daar aan mee. De Ruby-bonen zijn van nature roze en hebben al een fruitige smaak. "Die combinatie is perfect met het bier", vertelt chocolatier Joop Dickens. Het kostte hem twee dagen om het recept voor de letter te ontwikkelen. "We moesten experimenteren met de juiste hoeveelheid bier, je wil die Liefmans wel kunnen proeven." Per vijf letters zit er nu een flesje bier in. Een echte 18+ chocoladeletter dus.

Gieten, gieten en nog eens gieten

Vakantie zit er in november en december niet meer in voor Dickens. Hij is continu bezig met het maken van nieuwe chocoladeletters. Eerst vult hij de vorm met een laagje chocolade. Nadat deze gestold is komt er een vulling met Liefmans in. De letters wordten daarna afgedekt en terug in de koeling gezet. "Op één dag maak ik er zo'n 150", legt hij uit.

Dat de bakkerij een goed recept in handen had hadden ze al snel door, maar toen ook de brouwerij zelf de letter op haar Facebookpagina deelde, barstte de hype helemaal los. "Ik heb al klanten uit Zeeland, Apeldoorn en Amsterdam gehad", glundert Natasja. Wie de letter wil proberen, moet er wat voor over hebben, de letter is alleen in de bakkerij te koop. "Gelukkig maar, anders zouden we het echt niet bij kunnen benen", aldus van Haaren. Ze raadt liefhebbers wel aan de letters te bestellen, om teleurstelling te voorkomen.