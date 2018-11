Fran Sol bezorgt efficiënt Willem II eerste competitiezege sinds 26 augustus

ZWOLLE - Willem II heeft vrijdagavond zijn eerste competitiezege in bijna drie maanden tijd geboekt. De Tilburgers versloegen PEC in Zwolle met 2-3, mede dankzij twee goals van aanvaller Fran Sol.

Met twee treffers was Fran Sol de gevierde man bij de bezoekers. De Spaanse spits, die in de voorgaande drie competitieduels niet had gescoord, bracht daarmee zijn totaal in de Eredivisie op negen goals, voorlopig evenveel als topscorer Luuk de Jong (PSV).

Efficiënt

Willem II was tegen PEC Zwolle uiterst efficiënt. De eerste twee kansen leverden meteen twee doelpunten op via Damil Dankerlui en Sol.

Ruim een kwartier na rust deed de thuisploeg wat terug van Vito van Crooij, maar enkele minuten later was de marge van twee goals alweer hersteld via het tweede doelpunt van Sol. In de slotfase kwam PEC opnieuw dichterbij via Zian Flemming, maar verdere schade bleef uit voor Willem II.

Elfde plaats

De voorgaande acht duels leverden voor Willem II slechts vier punten op. Dankzij de derde competitiezege klommen de Brabanders naar de elfde plaats.

Voor PEC Zwolle daarentegen komt de degradatiestreep steeds dichterbij. De ploeg van coach John van 't Schip pakte uit de laatste vier eredivisieduels welgeteld één punt.



HOOGTEPUNTEN:

AFGELOPEN! Willem II wint eindelijk weer eens in de Eredivisie. Met dank aan Fran Sol, die met zijn achtste en negende doelpunt nu samen met PSV'er Luuk de Jong topscorer van de Eredivisie is.

90+6. Mooie vrije trap van Hamer, maar de bal spat uiteen op de lat.

81. Zian Flemming kopt de 2-3 tegen de touwen na goed voorbereidend werk van eerst Mike van Duinen en daarna Van Crooij. Dat worden nog tien benauwde minuten voor Willem II.

81. DOELPUNT PEC ZWOLLE!

75. Na de 1-2 van Zwolle leek Willem II een zwaar laatste half uur tegemoet te gaan. Door de treffer van Sol is er weer wat rust in de ploeg. Zwolle gaat nu weer nadrukkelijk op jacht naar de aansluitingstreffer. Daardoor ontstaat er ruimte voor de Tricolores. Een eerste grote kans voor Donis Avdijaj gaat net naast.

69. Dubbele wissel bij PEC Zwolle: Scamacca en Dekker voor Lachman en Bout. Ook Willem II wisselt: Driess Saddiki komt in het veld voor Lewis.









67. Fran Sol brengt het verschil in doelpunten weer terug naar twee met zijn tweede treffer van de avond. Hij kopt knap raak uit een hoekschop.

67. DOELPUNT WILLEM II!

66. Kansje voor Sol, maar zijn inzet van dichtbij wordt geblokt, ten koste van een corner.

62. Vito van Crooij brengt de marge terug naar één doelpunt na een mooi uitgespeelde aanval over rechts. De thuisploeg krijgt de smaak steeds meer te pakken en drukt Willem II steeds verder terug.

62. DOELPUNT PEC ZWOLLE!

58. Het duel is inmiddels weer hervat.









56. Het duel wordt tijdelijk gestaakt nadat boze fans van de thuisploeg allerlei spullen op het veld gooien.

56. PEC is duidelijk op jacht naar de aansluitingstreffer. Enorme kans nu voor Ouasim Bouy. Hij schiet hard naast.

53. Een hard schot van Zwolle-spits Van Duinen gaat maar net naast het doel van Wellenreuther.

46. De tweede helft in Zwolle is begonnen.





RUST. Scheidsrechter Martens heeft gefloten voor het rustsignaal. Willem II gaat de kleedkamer in met een comfortabele 0-2 voorsprong.

45. Wellenreuther redt op een schot van Zwolle-aanvaller Vito van Crooij.

42. Weer is Mike van Duinen weg. Vanaf de zijkant komt hij het strafschopgebied in. De instormende Timon Wellenreuther raakt de inzet van de Zwolle-spits aan, genoeg om een doelpunt te voorkomen.

36. Een minuut later een enorme kans voor de spits, maar hij haalt de trekker niet over. Freek Heerkens grijpt goed in. Willem II kan uitverdedigen, al gaat dat niet goed. Vanaf de rand van het strafschopgebied kan er uitgehaald worden, maar het schot van de Zwollenaren gaat hoog over.

35. Met nog een kleine tien minuten op de klok in de eerste helft een kopkansje voor Mike van Duinen. Timon Wellenreuther heeft er geen moeite mee.

25. Halverwege de eerste helft zijn de Willem II-supporters goed te horen. Vanaf de tribunes waar de fans van de thuisploeg zitten hoor je gemor en gefluit. ‘Voetballen, voetballen, voetballen’, wordt er geschreeuwd. Dat probeert Zwolle wel, maar het lukt niet. Willem II zakt ver in, maar als het eruit komt is het meteen gevaarlijk. Twee kansen staat tot nu toe gelijk aan twee goals.





16. Spits Fran Sol verdubbelt de marge voor de Tilburgers: 0-2. Hij scoort fraai na een voorzet van Fernando Lewis vanaf de rechterflank.

16. DOELPUNT WILLEM II!

10. De beginfase in Zwolle was voor de thuisploeg, dat een aantal keer dreigend was voor het doel van Timon Wellenreuther. Maar bij de eerste keer dat Willem II de aanval zoekt is het raak. Na een voorzet van Diego Palacios kopt Damil Dankerlui, spelend als rechtsbuiten, raak voor de bezoekers.

8. De eerste kans voor Willem II levert meteen een doelpunt op: Damil Dankerlui zorgt voor de 0-1.









8. DOELPUNT WILLEM II!

1. De bal rolt in Zwolle.





VOORAF: Statistieken en opstellingen

• Dit is een duel tussen de nummers dertien (PEC) en veertien (Willem II) van de ranglijst.

• Willem II is in de Eredivisie al acht wedstrijden op rij zonder winst: vier nederlagen en vier gelijke spelen.

• De laatste competitiezege dateert van 26 augustus, toen de Tilburgers Heracles Almelo met 5-0 klopten.

• Willem II won maar drie van zijn laatste achttien uitwedstrijden in de Eredivisie. Eén van die zeges betrof het uitduel met PEC Zwolle, dat op 29 april van dit jaar in 0-1 eindigde door een doelpunt van Ismail Azzaoui.

• Willem II maakte in zijn laatste zes uitduels met PEC Zwolle slechts twee doelpunten en kwam in vier van die zes duels niet tot scoren.

• Willem II stond in de Eredivisie veertien keer eerder in Zwolle tegenover PEC. Zes keer won de thuisploeg, tegen vier gelijke spelen en vier overwinningen van de Tricolores.