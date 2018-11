Verguisde Oosttribune van FC Den Bosch na anderhalf jaar feestelijk heropend

DEN BOSCH - Na lang wachten was daar eindelijk het moment. Na anderhalf jaar werd de Oosttribune in Stadion De Vliert weer heropend. En dat ging, voorafgaand aan de wedstrijd tussen FC Den Bosch en FC Twente, niet onopgemerkt voorbij.

Met een zangkoor en een feestelijke opening met burgemeester Jack Mikkers werd de ooit zo verguisde tribune weer nieuw leven ingeblazen.

De beruchte M-side werd in april 2017 gesloten na een reeks ongeregeldheden. Zo werd in de wedstrijd tegen FC Dordrecht de wedstrijd meerdere keren stilgelegd, nadat er met vuurwerk werd gegooid. Ook was de constructie van de tribune niet veilig genoeg.





Kale bedoening

Supporters van FC Den Bosch zijn blij dat de Oosttribune weer in gebruik genomen is. “Het was het afgelopen seizoen wel een kale bedoening. Ik ben blij dat er vanaf nu weer extra sfeer gemaakt wordt. Dat is ook goed voor de club, en natuurlijk ook voor de supporters.”





Extra sfeer

De Oosttribune zorgde tegen FC Twente in ieder geval voor extra sfeer. In een goed gevuld Stadion De Vliert, waar ruim 5.000 duizend toeschouwers de wedstrijd zagen, wonnen de Bosschenaren met 2-1. Daardoor staat de ploeg van trainer Wil Boessen nu derde in de Keuken Kampioen Divisie, achter koploper Sparta Rotterdam en Go Ahead Eagles.