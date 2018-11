Deel dit artikel:













WK in Frankrijk lonkt voor Leeuwinnen: 'We weten wat we moeten doen!' Jackie Groenen in actie tegen Zwitserland. (Foto: VI Images)

UTRECHT - De kans is zeer groot dat de Oranjeleeuwinnen volgend jaar in Frankrijk op het WK staan. Nederland won vrijdagavond in Utrecht de eerste wedstrijd van het tweeluik met Zwitserland met 3-0. "We weten wat we moeten doen", zegt Jackie Groenen over de return dinsdag in de finale van de play-offs om een WK-ticket.

Geschreven door Ronald Strater

De riante 3-0 overwinning in eigen land moet natuurlijk genoeg zijn om het WK van volgende zomer in Frankrijk te bereiken. Het kan en mag eigenlijk niet meer mis gaan. Toch zijn de speelsters van Oranje na afloop voorzichtig over hun kansen. Lastig zat

"Het mag niet meer mis gaan, dat is zeker waar", zegt rechtsback Kika van Es uit Boxmeer. "Maar hun beste speelster, Bachmann, doet dinsdag wel mee en kan het verschil maken. Het wordt nog lastig zat dinsdag."



Ook de Tilburgse Jackie Groenen houdt een slag om de arm. "Het is een goede overwinning, maar we hebben nóg een belangrijke wedstrijd", zo zegt ze. "We weten wat we daar moeten doen." Blessure voor Groenen

Het is de vraag of Jackie Groenen daar dan ook bij is. De middenvelder viel in de tweede helft geblesseerd uit. "Ik kreeg een trap op mijn enkel", zegt de speelster van Frankfurt. "Ik weet nog niet precies of ik er ook doorheen ben gegaan. Maar ik denk dat het meevalt en hoop dat ik dinsdag gewoon van de partij ben."