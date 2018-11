Oude tijden herleven in Stadion De Vliert: 'Dit was een heerlijke wedstrijd'

DEN BOSCH - De vraag vooraf was of FC Den Bosch ook een wedstrijd kon winnen tegen een topploeg uit de Keuken Kampioen Divisie. Het antwoord? Ja. Met bij vlagen heerlijk voetbal en een kolkende sfeer in De Vliert klommen de Bosschenaren naar de derde plek. “We zitten in een heerlijke fase.”

Een glunderende Wil Boessen had genoten van zijn elftal. “Het was een avond met alles erop en eraan. De opening van de M-side was natuurlijk prachtig, maar de wedstrijd was ook top. Een wedstrijd waar wij trots op kunnen zijn.”

Test doorstaan

Met de winst op FC Twente staat de zegereeks van FC Den Bosch nu op zeven opeenvolgende overwinningen. “Vooraf was de vraag hoe wij ons zouden houden tegen een van de sterkere ploegen in de Keuken Kampioen Divisie. Ons plan was om de eerste vijf minuten vol druk te zetten. Dat mijn ploeg dat vervolgens een half uur kan, is razend knap”, aldus Boessen.

Derde plek

Met de zege stijgen de Bosschenaren naar de derde plek in de Keuken Kampioen Divsie. Zoals altijd na een gewonnen wedstrijd wil Boessen niets weten van een mogelijke strijd om het kampioenschap.

“Ik zeg altijd dat het niet realistisch is, en dat zeg ik nu weer. We zitten even in een heerlijke fase waar alles lukt, maar er komen wedstrijden dat het geluk niet onze kant opvalt. Let maar op.”

Steentje bijdragen

Na een 2-1 ruststand kwamen beide ploegen niet meer tot scoren in de tweede helft. Den Bosch had lange tijd weinig te duchten van Twente, maar in de slotfase moest keeper Wouter van der Steen toch zijn ploeg redden, met enkele fraaie saves. Daardoor kon de goalie ook zijn steentje bijdragen.“

Storm overleefd

De woordspeling is in ieder geval goed bedacht”, lacht Van der Steen na afloop. “Ik ben blij dat ik van waarde kan zijn. Het was even nodig, want na de tweede gele kaart van Stefan Velkov was het bij ons even alle hens aan dek. Gelukkig hebben we de storm overleefd.”

Toch kon Van der Steen niet voor de volle honderd procent genieten van de overwinning, want in de slotfase vielen Oussama Bouyaghlafen en Jordy van der Winden geblesseerd uit. “Ik weet nog niet wat er precies aan de hand is. Dat is toch wel een flinke domper.”