Supportersclub FC Den Bosch over rellen: 'Zulke gasten zien we liever gaan dan komen’

DEN BOSCH - Peter van Ieperen, voorzitter van de supportersclub van FC Den Bosch, is op zijn zachtst gezegd niet blij met het gedrag van de groep vijftig inwoners van Luik die vrijdagavond in en om het stadion voor de nodige onrust zorgden. Dat gebeurde rondom de wedstrijd FC Den Bosch en FC Twente. Acht Luikenaren zijn na de wedstrijd aangehouden.

De groep Belgen had geen kaartjes en wilde toch het stadion in te komen. “Ik heb met eigen ogen gezien dat Bossche supporters hebben geprobeerd om de Luikenaren op andere gedachten te brengen en tegen te houden.”

De voorzitter was niet op de hoogte van het bezoek uit België. “Er is een vriendschapsband tussen de harde kernen van beide clubs. Zo’n Belgische groep weet dat het een belangrijke wedstrijd is en de Oosttribune heropend wordt. Ze huren een bus en komen uit eigen beweging naar Den Bosch. Ik mag aannemen dat ze niet uitgenodigd zijn.”

De Belgische supporters gingen vervolgens ‘lopen klooien’. De Belgen vernielden zaken rondom het stadion en keerden zich tegen de politie. Ze gooiden onder meer met vuurwerk. Van Ieperen: “Ik word hier niet blij van. Wij wilden een feestje bouwen omdat de Oosttribune na anderhalf jaar heropend werd. Zulke gasten zien we liever gaan dan komen.”

Na de wedstrijd was er ook in het stadion nog een incident. “Een groep van zo’n dertig FC Twente-supporters brak uit het vak en liep over het veld richting het vak van de Bossche supporters. Daar begonnen ze met reclameborden te gooien. Er is niet één Bossche supporter het veld opgegaan. Vijf beveiligers joegen de groep van dertig supporters eenvoudig terug in hun eigen vak”, aldus de voorzitter. “We hebben jarenlang onder een vergrootglas gelegen en het ging weer beter. Door dit soort zaken buiten ons om haalt FC Den Bosch helaas de krantenkoppen weer.”