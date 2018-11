NAC verder in de problemen na nederlaag bij FC Emmen

EMMEN - NAC Breda heeft zaterdag dik verdiend verloren in en van Emmen. Het duel tussen de twee laagvliegers eindigde in 2-0.

In de eerste helft bleek al dat NAC geen vuist kon maken tegen FC Emmen, dat direct een aantal kansen creëerde. Toch wist de ploeg van Mitchell van der Gaag een snelle achterstand te voorkomen.

Kansen

Het niveau van NAC zakte in de tweede helft nog verder terug. Er waren nauwelijks kansen voor de Bredanaars te noteren. FC Emmen stapelden de kansen juist op. De voorsprong kwam er dan ook, na 58 minuten. Caner Cavlan schoot de bal achter doelman Benjamin van Leer.

NAC kreeg daarna iets meer kansjes, maar maakte nooit aanspraak op de gelijkmaker. Daarentegen scoorde Emmen de 2-0, vlak voor tijd. Na een mooie aanval mocht Cavlan ditmaal de assist geven. Spits Jafar Arias rondde koelbloedig af.

Verder in de problemen

Door de nederlaag komt NAC verder in de problemen. Mocht FC Groningen zondag minimaal gelijkspelen tegen sc Heerenveen, dan staat NAC laatste in de eredivisie. Nu staan de geel-zwarten nog zeventiende.





90+3 AFGELOPEN. NAC verliest met 2-0 van FC Emmen.









90' Drie minuten extra tijd.

90' Wissel FC Emmen. Slagveer valt in.

88' NAC lijkt te gaan verliezen. Het is 2-0. Voorzet van Cavlan, Arias schiet rustig en feilloos raak.









86' Emmen wisselt. Suliman erin voor Siekman.

83' Niet ongevaarlijk die vrije trap. Bakker van FC Emmen kopt de bal over het eigen doel. Maar de scheidsrechter geeft geen corner, maar een doeltrap.

83' Vrije trap voor NAC. Rosheuvel neemt 'm.

80' Nog tien minuten. NAC nog altijd 1-0 achter. Wat kunnen de Bredanaars nog?

73' Greg Leigh valt in bij NAC. Carolina verlaat het veld.









NAC valt wat meer aan. Dat moet ook wel, met nog maar achttien minuten op de klok.

71' Emmen-speler Jansen met een kans. Hij passeert kinderlijk eenvoudig een aantal spelers van NAC. Maar het schot is te makkelijk voor doelman Van Leer.

69' Invaller Verschueren wordt gedold door Jansen. Het tekent de tweede helft, waarin NAC wordt overlopen. Maar Emmen creëert te weinig. Het gaat vaak fout in de eindpass.

60' Wissel bij NAC. Reuvers wordt vervangen door Verschueren.

Het kon natuurlijk niet uitblijven. NAC kan geen grip krijgen op FC Emmen, dat in de eerste helft ook al sterker was. Een verdiende achterstand voor de Bredanaren, die zomaar laatste in de eredivisie kunnen staan aan het einde van dit voetbalweekend, als ze niet winnen.

59' Doelpunt FC Emmen. Cavlan schiet de bal na een hoekschop binnen. NAC in de problemen. 1-0 voor FC Emmen.









58' Volgende grote kans voor Emmen. Katachtige redding van Van Leer voorkomt een doelpunt.

57' Enorme kans voor FC Emmen. Arias met een hakje na een mooie aanval. Maar de bal verdwijnt naast het doel.

54' De corner na de kans van Niemeijer wordt over gekopt.

54' Niemeijer met een kans. Hij dribbelt de zestien in en schiet. Wederom Van Leer met een redding. Hoe lang houdt NAC dit vol?

52' Bijl van FC Emmen haalt uit. Benjamin van Leer pakt 'm makkelijk.

51' Drie corners kort achter elkaar. Die leveren niks op, maar in de aanval daarna komt een voorzet van Emmen. Die wordt verdedigd.

50' Het beeld van de eerste vijf minuten van de tweede helft lijken op de volledige eerste helft. Emmen valt aan, NAC wordt teruggedrongen. Nog geen kansen, wel dreiging.

46' De tweede helft is van start gegaan. FC Emmen heeft afgetrapt. Gaat er iemand winnen vanavond in De Oude Meerdijk?

RUST. NAC en Emmen zijn in evenwicht. De thuisploeg creëerde meer kansjes, maar het staat nog 0-0.









45' Er komt 1 minuut blessuretijd bij.

42' NAC verdedigt de vrije trap van Emmen goed. Geen gevaar.

41' Geel voor Nijholt. De eerste kaart is uitgedeeld, nadat de NAC-speler Cavlan neerhaalt.

39' Uit de corner komt niets. De aanval daaropvolgend kan Emmen-verdediger Bakker koppen, maar kan niet genoeg richting aan de bal geven. Doeltrap.

38' Snelle aanval van Emmen. Wederom wordt de thuisploeg gevaarlijk. Koch verdedigt en verwerkt de bal tot een hoekschop.

35' FC Emmen-speler Cavlan haalt uit. Maar de bal wordt goed geblokt.

30' NAC kan vooralsnog niet echt aan aanvallen toekomen tegen FC Emmen. De thuisploeg sleept er een hoekschop uit.

De thuisploeg, FC Emmen, debuteert dit jaar in de eredivisie. Hierin hebben ze dit seizoen nog niet weten te winnen in eigen huis. De wedstrijd tegen NAC zien ze dan ook als de uitgelezen mogelijkheid om daar verandering in te brengen.





25' Aanvallende fase van FC Emmen. Rosheuvel zet druk, maar maakt een overtreding.

19' Het golft op en neer. Kansjes voor NAC, maar ook kansjes voor de thuisploeg. Tot nu toe een aantrekkelijke wedstrijd.

12' Eerste goede kans voor NAC. Gianluca Nijholt haalt hard uit, maar de keeper redt. In de rebound wordt de bal verwerkt tot een corner. Die leidt tot niks.

10' Goede kans voor FC Emmen. Een schot van Glenn Bijl scheert net over de lat.

8' Schot van wederom El Allouchi, na een mooie aanval. Ditmaal beter, harder, maar opnieuw niet gevaarlijk voor de Emmen-doelman.

5' Schotje van El Allouchi. Maar dat mist heel veel kracht. Niet gevaarlijk.

3' Eerste mogelijkheid voor FC Emmen. De voorzet wordt makkelijk gepakt door doelman Benjamin van Leer.

1' De wedstrijd is begonnen. NAC heeft afgetrapt.









Het was behoorlijk ver rijden voor de NAC-supporters. En dan regent het ook nog eens in Emmen...





NAC is er klaar voor!









Nog drie kwartier tot de wedstrijd. Giovanni Korte staat eindelijk weer eens in de basis. Na vier invalbeurten mag hij weer eens starten. Dat is voor hem voor het eerst dit seizoen.