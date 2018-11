Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Het carnavalsseizoen is begonnen! Win kaartjes voor ’3 Uurkes Vurraf’ Jordy en Betty trapten het carnavalsseizoen af in Tilburg.

EINDHOVEN - Heel Brabant staat deze zondag op z'n kop; we mogen ons carnavalsjasje weer aan! Het is de Elfde van de Elfde, de start van het carnavalsseizoen. En Omroep Brabant is er natuurlijk live bij als om 11.11 uur het startsein wordt gegeven.

Geschreven door Jacky Goossens

Vanaf deze zondag kun jij jezelf en één vriend(in) inschrijven voor de loting voor 3 Uurkes Vurraf. Hoe en wanneer precies zie je vanaf elf uur in de live-uitzending. Let op! De eerste vijftig inschrijvers krijgen gegarandeerd tickets voor 3 Uurkes Vurraf! Je leest er ook alles over op de de pagina van 3 Uurkes Vurraf. Geheime locatie

Na de uitzending rijdt het Brabants Buske met onze verslaggevers Christel de Laat en Jordy Graat naar zoveel mogelijk plekken in de provincie om de start van carnavalsseizoen te vieren. Onderweg worden op een nog geheime locatie ook nog kaarten weggegeven voor '3 Uurkes Vurraf'. In de uitzending hoor je hier meer over. Het Brabants Buske doet in ieder geval de volgende plaatsen aan: 13.00 uur: Den Bosch/Oeteldonk, bij Café de Unie aan het Kardinaal van Rossumplein met een primeur van Niek en Danny.

15.00 uur: Someren-Heide/Land van de Keijepoal, op het Kerkplein van Someren-Heide met een optreden van Rave van Fortuin.

16.45 uur: Veldhoven/Rommelgat de afsluiter met om 17.11 uur de bekendmaking van de nieuwe Prins van Rommelgat in theater De Schalm.