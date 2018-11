Deel dit artikel:













Bewoner gewond bij woningbrand in Waalwijk, verkeer op snelweg heeft last van de rook Foto: FPMB.

WAALWIJK - Bij een woningbrand in een huis aan het Westeinde in Waalwijk is zaterdagavond de bewoner gewond geraakt. De bewoner ademde rook in. De brand ontstond vermoedelijk in de meterkast. Het vuur breidde zich snel uit naar de bovenverdieping, volgens de Veiligheidsregio.

Geschreven door Malini Witlox

Ook is sprake van een gasbrand. Enexis heeft het gas afgesloten. De woning ligt vlakbij snelweg A59. De rook waaide die kant op, waardoor autoverkeer langzaam moest rijden.