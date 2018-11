Boekelse Steffi en Michelle zijn eruit: de champagnefles kan open bij Roel en Maarten

BOEKEL - Steffi en Michelle zijn eruit! In het tv-programma Boer Zoekt Vrouw maakten paardenfokker Steffi en champignonkweker Michelle uit Boekel de keuze voor hún boer bekend. Bij de geluksvogels Roel en Maarten kan de fles champagne ontkurkt worden.

Steffi is tot over haar oren verliefd op Roel. Of zoals ze het zelf tussen de liefdestranen door verwoordde: “Ik ben helemaal kierewiet’. Het duurde overigens wel even voordat het hoge woord eruit was. Steffi begon op het laatste moment ernstig aan zichzelf te twijfelen. “Roel is een toffe kerel. Wat doet ie hier? Hij verdient beter.” Maar Roel reageerde gepast: “Ik ben ook maar een gewone boer.” En ook hij was van verliefdheid 'de kluts kwijt'.

Concurrent Harrold had de bui al zien hangen en nam zijn verlies. “Je kan misschien wel mijn beste maat worden”, sprak Steffi nog tegen Harrold. Die nam zijn verlies en keerde met de tractor huiswaarts.









Traantjes

Ook bij Michelle vloeiden er tranen, maar dan van de spanning. Het doorhakken van de knoop viel haar zichtbaar moeilijk. “Ik zou het liefst mijn kop in het zand steken”, zei ze. Ondertussen zaten Ruud en Maarten te wachten op de bank in de tuin. “Het is jammer dat ik de liefde niet kan kopen, anders had ik meer gespaard”, vertelde de zichtbaar verliefde Ruud. Ook de stille Maarten gaf toe ‘stapelverliefd’ te zijn.

Kort daarna kon Maarten opgelucht ademhalen, want Michelle had voor hem gekozen. “Ik ben superblij’, zei hij geheel op eigen wijze nadat de keuze op hem was gevallen.