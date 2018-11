Deel dit artikel:













'Abonnement op het missen van dubbels': Michael van Gerwen onderuit in bizar duel Michael van Gerwen sneuvelt al in de tweede ronde van het EK darts.

ALDERSLEY - Darter Michael van Gerwen heeft zondagavond verrassend verloren in zijn tweede duel in de Grand Slam of Darts. De Vlijmenaar ging in Aldersley onderuit tegen Jonny Clayton.

Geschreven door Jesse van Kalmthout

Van Gerwen pakte de openingsleg met een break, waarna Clayton hem brutaal van repliek diende. Dat zinde Mighty Mike niet en de Brabander gaf plankgas. Na drie legs leidde Van Gerwen met 2-1 en kon hij het duizelingwekkende gemiddelde van 119 overleggen. Zijn tegenstander uit Wales had er ondertussen al net zo veel zin in en ging vrolijk mee in het tempo en de scoringsdrift van zijn Brabantse tegenstander. En na zeven legs bedroeg de voorsprong van Van Gerwen nog steeds maar één leg: 4-3. De beurt erop ging uit het niets ineens alles mis bij de Vlijmenaar, kwam de Welshman zowaar langszij, verprutste Van Gerwen een boel matchdarts en denderde Clayton er vervolgens eroverheen. "Ik mis vier pijlen voor de wedstrijd en dat mag niet gebeuren", mokte Van Gerwen na afloop. "Het lijkt wel of ik een abonnement heb op dubbels missen. Ik ben er ziek van."