Sharon Kovacs zingt ellende uit het verleden van zich af en is weer gelukkig

Bij haar debuut vier jaar geleden droeg Kovacs uit Eindhoven een enorme bontmuts, wat haar de bijnaam ‘Wolflady’ opleverde. De bontmuts-periode heeft ze inmiddels achter zich verbrand, met een kort geschoren kapsel en een brede glimlach zit de zangeres zondag op de bank het tv-programma KRAAK.

Zeven scholen

“Het plezier spat van de cd af”, opent presentator Arja Kraak het gesprek. En dat klopte volgens Kovacs. “Nadat ik met de band en producer had gebroken wilde ik de tijd nemen om iets goeds neer te zetten. Ik ben uiteindelijk een nieuwe producer in Londen terechtgekomen. Ik had de opnames nodig om uit een negatieve periode te komen. Op mijn cd ‘Cheap smell’ laat ik mijn trauma’s, ellende, fouten et cetera zien.”

Over een onbezorgde jeugd kan Sharon Kovacs niet spreken. Een groot deel van haar jeugd had ze te maken met Jeugdzorg. “Per jaar woonde ik op drie of vier adressen. Om de drie maanden moest ik verkassen naar een andere opvangplek. Ik heb in mijn jeugd wel op zes of zeven verschillende scholen gezeten. Het kind is meestal de dupe, terwijl het bij de ouders misgaat.”









Karaoke

In die tijd kende ze ook momenten van geluk, bijvoorbeeld als ze kon zingen. “We mochten één uur per week internetten en dan zocht ik de karaoke op. Ik had mijn stem natuurlijk altijd bij me, dat moment was echt voor mij.”

Drie geleden zocht haar vader voor het eerst contact. Via Facebook. Een like heeft hij niet gekregen van zijn dochter. “Ik was boos. Hij had ons al voor mijn geboorte verlaten. Waarom?” De ontmoeting viel ook nog eens tegen. “Hij heeft gekozen om dicht bij God te staan. Het heeft niets opgeleverd. We zijn té verschillend.”

Een ellendige jeugd? “Ach, dat viel wel mee. Je maakt er het beste van. Ik heb veel geleerd en veel mensenkennis opgedaan. En het heeft een mooie cd opgeleverd.”