Inbreker besmeurt seniorenwoning met pudding: 'Waar is dat nou voor nodig?'

Toen het 74-jarige stel na een etentje met de kleinkinderen thuiskwam, zag het al dat het veiligheidsglas van de voordeur van hun appartement aan de Maria van Bourgondiëlaan verbrijzeld was. Binnen was het één grote puinhoop en was onder meer de glazen salontafel aan diggelen geslagen. Ook vond de inbreker het nodig om pudding uit de koelkast te halen en daarmee het bed en de vloer onder te smeren.

Puinhoop en ravage

Jan Neggers kan het een dag later nog maar moeilijk bevatten. "Het is zo erg wat bij ons is gebeurd. Toen we binnen kwamen zagen we meteen een enorme puinhoop en ravage. Alles overhoop gehaald en alle kasten leeggehaald. Zelfs de ijskast hebben ze opengemaakt. Het raam is met een baksteen ingeslagen om binnen te komen. Via het balkon zijn ze binnengekomen en alles is vernield."

Volgens een bewoner van het complex vond de inbraak vermoedelijk enkele minuten na het vertrek van het echtpaar plaats. Een bovenbuurvrouw hoorde toen een harde klap, maar koppelde dat niet aan een inbraak en belde daarom niet de politie. Onder andere sieraden, een computer en een mobiele telefoon is bij de inbraak buit gemaakt.

Wat heeft ze bezield?

Neggers: "Wat er verder binnen is gebeurd? Ik durf het niet te zeggen. Die pudding waarmee de vloer en het bed besmeurd zijn. Waar was dat nou voor nodig? Je weet niet wat die inbreker bezield heeft. Maar we moeten nu verder en dat is lastig, want ze hebben ook mijn tas en computer met alle papieren en telefoonnummers meegenomen. Gelukkig hebben we hulp, want we staan natuurlijk volkomen vreemd tegenover deze materie."

Beveiligingscamera

Maandag wordt het appartement verder opgeruimd en zal er een nieuwe deur geplaatst worden. Ook komt er een alarmsysteem met beveiligingscamera.