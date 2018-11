'Wraakvader' Mario Haazen tuigde man af die zijn dochter lastigviel: 4,5 jaar cel

DEN BOSCH - Mario Haazen uit Helmond heeft in hoger beroep een gevangenisstraf gekregen van vier jaar en zes maanden voor poging tot doodslag. Hij spoorde begin vorig jaar ex-tbs'er Jack S. op en sloeg hem minstens vier keer met een sneeuwschep op zijn hoofd. Reden: de toen 46-jarige S. viel de 14-jarige dochter van Haazen lastig. 'Wraakvader' Haazen zat al anderhalf jaar in voorarrest. Dat betekent dat hij nog drie jaar moet zitten. Ook moet hij 3000 euro schadevergoeding aan S. betalen.

Mario Haazen gaf direct na de uitspraak aan dat hij in cassatie gaat. Dat is de laatste en ultieme poging om een lagere straf te krijgen. De hoge raad moet dan kijken of in het strafproces vormfouten zijn gemaakt. De zaak wordt niet opnieuw inhoudelijk behandeld.

De minderjarige dochter van Haazen leerde Jack S. kennen via internet. Hij deed zich voor als een Amerikaanse jongen van 17 jaar. Na online-avances volgde een bos rozen in de tuin van het huis van het meisje. Vader Mario Haazen kreeg argwaan en ging op onderzoek uit. Hij kwam er achter dat de aanbidder van zijn dochter een oudere man was, een ex-tbs'er.

'Geen held'

Speel niet voor eigen rechter, was de boodschap van de politie aan Haazen. Maar de woedende vader vond op zijn beurt dat de politie niet genoeg actie ondernam. Het hof spreekt van een ware 'jacht' die volgde.

Haazen spoorde Jack S. op en tuigde hem af met een sneeuwschep. Minstens vier keer sloeg hij hem daarmee tegen het hoofd. Naar eigen zeggen was het niet zijn intentie hem te doden, maar het Openbaar Ministerie ziet dat anders. Bovendien wil het OM een voorbeeld stellen, iemand die het heft op deze manier in eigen handen neemt, verdient een flinke straf.

Haazen kreeg onder meer op social media veel bijval. Maar het OM wil vooral uitstralen dat de daad van Haazen hem geen held maakt. Zijn advocaat Jan-Hein Kuijpers zei eerder in de rechtbank: "Mijn cliënt verdient geen lintje of bloemetje, maar wel het voordeel van de twijfel. Hij handelde in de overtuiging dat hij het goede deed. Hij had niet het plan om te doden, maar om op te sporen."

De rechter legde Haazen eerder tien maanden cel op voor zware mishandeling. Maar het OM zag de actie van de vader als een poging tot moord en vond een veel hogere celstraf van zes jaar passend. Er volgde een hoger beroep en daarin deed de rechter maandagochtend dus uitspraak. Het hof vond moord dan weer niet bewezen maar poging tot doodslag wel. Haazen werkte niet mee aan psychologisch onderzoek en wordt gezien als volledig toerekeningsvatbaar.

Mario Haazen heeft bijna anderhalf jaar in voorarrest gezeten, maar was inmiddels op vrije voeten. Direct na de uitspraak van de rechter maandag, is hij meegenomen naar de gevangenis.

