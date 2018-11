Vier gewonden na explosie in in transformatorhuis in Bergen op Zoom

BERGEN OP ZOOM - Vier mensen zijn maandagmorgen gewond geraakt bij een explosie in een transformatorhuisje aan de Grote Mark in Bergen op Zoom. Na de explosie brak brand uit.

Medewerkers van Enexis en een voorbijganger zijn gewond geraakt. De ernst van hun verwondingen is niet bekend. De gewonden zijn naar een ziekenhuis in Rotterdam gebracht.

Fietser

Door de ontploffing ontstond vermoedelijk een steekvlam die de gevel van een huis aan de overkant flink beschadigde. De gevel is zwartgeblakerd. Leslie Lauwen, uitbater van de De Teerkamer, was op weg naar het café en zag dat een fietser werd geraakt door het vuur van de explosie. Lauwen heeft nog geholpen bij het koelen van het slachtoffer.

De explosie gebeurde tijdens werkzaamheden aan het transformatorhuis en was het gevolg van kortsluiting. Volgens een woordvoerder van Enexis was er 's ochtends een signaal dat iets mis zou zijn in het transformatorhuisje. Wat precies is nog niet duidelijk.

Geen stroom

Door de explosie is de stroom in de omgeving van de brand uitgevallen. In totaal 129 huishoudens en bedrijven zitten zonder stroom. Het is nog niet bekend hoelang dat zal duren. Enexis is bezig om noodstroom aan te leggen. Het kan nog uren duren voordat er weer stroom is.

Bij de brand kwam veel rook vrij. Inmiddels is de waarschuwing om ramen en deuren te sluiten en de ventilatie uit te schakelen weer ingetrokken. De brand is onder controle. De hulpdiensten zijn aanwezig op de Grote Markt. Ook zijn er drie traumahelikopters opgeroepen.