Onbegrip over straf wraakvader Haazen: 'Je bent voor altijd de vader die zijn dochter beschermde'

HELMOND - "Je verdient een award voor beste vader!" Begin vorig jaar spoorde Mario Haazen uit Helmond ex-tbs'er Jack S. op en sloeg hem minstens vier keer met een sneeuwschep op zijn hoofd. S. viel de 14-jarige dochter van Haazen lastig. Velen noemden de 'wraakvader' destijds een held. Maandagochtend werd hij in hoger beroep veroordeeld tot 4,5 jaar cel. En ook nu regent het steunbetuigingen op social media.

Begin vorig jaar ontdekte Mario Haazen dat zijn 14-jarige dochter werd lastiggevallen door een ex-tbs'er van in de veertig. Haazen spoorde hem op en bewerkte hem met een sneeuwschep. De ex-vrouw van Haazen, de moeder van zijn dochter, stelde direct dat 'hij heeft gedaan wat iedere vader zou doen'. Voor haar was het duidelijk: papa Mario is een held. Op een speciale Facebookpagina, die niet meer online is, stroomden destijds de steunbetuigingen binnen.

Bekijk de Facebookpost van Mario Haazen en lees verder.

De rechter legde Haazen eerder tien maanden cel op voor zware mishandeling. Maar het OM zag de actie van de vader als een poging tot moord en vond een veel hogere celstraf van zes jaar passend. Wat volgde was een hoger beroep, daarin werd Haazen veroordeeld tot 4,5 jaar cel. Haazen zat al anderhalf jaar in voorarrest. Hij wordt dus voor drie jaar teruggestuurd naar de gevangenis.

Op zijn eigen Facebookpagina plaatste hij maandagochtend een post. "Mochten jullie een tijdje niks van mij horen, dan weten jullie waarom." En inderdaad, Haazen werd direct na de uitspraak meegenomen naar de gevangenis. Een greep uit de reacties op zijn Facebookpagina:

'Voor mij ben je een held maat. Jij beschermde je dochter op terwijl de politie niks deed.'

'Gerechtigheid ver te zoeken helaas, schande dit.'

'Als het (in cassatie) niet anders wordt mag je helaas nog 3 jaar zitten maar je blijft voor altijd dé vader die zijn dochter beschermde!'

'Je verdient een standbeeld.'

'Sterkte. Je kent me niet maar ik had hetzelfde gedaan.'

Bekijk de Facebookpost van Omroep Brabant en lees verder.

Ook op de Facebookpagina van Omroep Brabant scharen mensen zich massaal achter Haazen. Iemand stelt daar: "Mario Haazen is een held! Een grote middelvinger naar de politie en het Nederlands rechtssysteem." En een ander: "Je dochter beschermen wordt bestraft in dit gekke land terwijl de echte criminelen en viezeriken overal mee wegkomen."

'Super Mario'

De steun voor Haazen is niet nieuw. Zanger Dean Saunders startte vorig jaar zelfs een crowdfundingsactie voor de 'wraakvader', die hij zelf Super Mario noemde. Het opgehaalde geld kon Haazen dan gebruiken voor het betalen van een schadevergoeding. "Man, ik vind je helemaal geweldig en het is onterecht dat je vast moet zitten", zei de zanger toen.