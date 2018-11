Vrouw (39) wordt van dichtbij beschoten terwijl ze kliko aan de straat zet [BEWAKINGSBEELDEN]

BEST - Een 39-jarige vrouw zet nietsvermoedend in de ochtend haar vuilcontainer aan de straat en wordt ineens van dichtbij meerdere keren beschoten door een man met een motorhelm op. Ze overleeft de moordaanslag maar één van de kogels gaat dwars door haar bovenarm heen. Dit klinkt als de openingsscène van een detective maar het overkwam een 39-jarige vrouw op 7 mei aan de Mr. C. Goselingstraat in Best.

Zelfs politieagenten kunnen hun ogen niet geloven als ze de bewakingsbeelden bekijken waarop de aanslag te zien is. Omdat de daders nog niet zijn gepakt, deelt de politie de beelden maandagavond in Bureau Brabant.

De bewuste dag in mei is voor het slachtoffer een normale maandagochtend met haar gezin. “Op maandag is het klikodag en zet ik altijd de kliko buiten”, vertelt ze. Terwijl ze terugloopt naar haar woning stopt er een motorscooter met twee mannen erop.

“Ik zag wel iets maar had nog niets in de gaten. Toen zag ik plots een donkere vlek snel op me aflopen en zag ik een man met een pistool en een demper erop.” De man lost meerdere schoten en de vrouw rent er zo snel als ze kan vandoor.

Overleven

“Ik had niet in de gaten dat ik geraakt was. Ik zag wel dat hij het pistool op mij richtte maar op dat moment zit je vol met adrenaline. Het enige wat je wil, is overleven en naar binnen. Gewoon veilig zijn”, vertelt de vrouw in Bureau Brabant.

Ze doet snel de deur op slot en de rolluiken naar beneden. “M’n dochter heeft gehandeld als een volwassene. Ze haalde een doek tegen het bloeden en belde meteen 112 en papa. Dat wil je een kind niet aandoen. Als moeder zijnde, sta je machteloos en dat is heel erg. Misschien wel het ergste van alles”, zegt ze.

Het is volgens de politie een wonder dat de vrouw de aanslag heeft overleefd. Een van de kogels ging dwars door haar bovenarm maar er werden geen vitale lichaamsdelen geraakt. “Ze heeft heel veel geluk gehad”, zegt een agent.

Waarom deze vrouw?

Waarom werd er een aanslag gepleegd op deze vrouw? De politie tast in het duister. Mogelijk gaat het om een conflict rondom drugs, aldus de politie. De vrouw zelf heeft geen idee wie haar zou willen vermoorden. Een signalement van de dader en meer informatie over de zaak, zijn te zien in de video van Bureau Brabant.