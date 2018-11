‘Klungelige’ jongens proberen Kruidvat te overvallen met vleesmes en hamer, wie herkent ze?

EINDHOVEN - Vier jonge mannen hebben op een zeer klungelige manier een winkel van Kruidvat In Eindhoven proberen te overvallen. Op bewakingsbeelden die Bureau Brabant openbaar heeft gemaakt, zijn de daders vrij goed herkenbaar.

Het gebeurde op vrijdagavond 2 november rond half acht ’s avonds aan het Meerplein in Eindhoven. Maar klungelig of niet, ze bedreigden wel het personeel met wapens. Ze hadden een pistool, een vleesmes of bijl en een hamer bij zich. Ze maakten niks buit en gingen ervandoor op twee scooters.

Alle overvallers hebben een blanke huidskleur. Een van hen droeg een blauw/paars trainingspak van voetbalclub Paris Saint Germain met daaronder een grijze trui met capuchon. De andere drie waren in het donker gekleed. Er waren op het moment van de overval klanten in de winkel aanwezig. Zowel het personeel als de klanten schrokken erg van de poging tot overval.

LEES OOK: Gewapende overval op winkel in Eindhoven, vier daders dreigen met vuurwapen en bijl