Het beste café van Brabant is De Toren in Heeswijk-Dinther: 'Ons team is het geheim'

HEESWIJK-DINTHER - De Toren in Heeswijk-Dinther is verkozen tot beste café van Brabant. Het café staat op de tweede plek van de landelijke Café Top 100 van MissetHoreca. De eigenaars zijn enorm trots. "Echt geweldig is het!"

"We wisten al dat we bij de top acht zaten, vertelt eigenaar Jeroen van den Broek dinsdagmorgen tegen onze verslaggever. "En toen die ontknoping, maandagavond in Hilversum, dat was best spannend, hoor. Uiteindelijk zijn we tweede geworden, fantastisch." Vorig jaar eindigde het café als zevende.

'Goed team, prachtige locatie'

Wat het geheim is van café De Toren? Jeroen weet het wel. "Dat is ons team en hoe we het samen runnen. En we zitten ook op een prachtige locatie."

Daar is de jury het roerend mee eens. 'Een hele fraaie zaak met twee ondernemers die precies weten wat ze doen. Mix dat samen met een heus topteam van gastvrije en vakkundige medewerkers en je hebt de Toren in Heeswijk-Dinther', staat er in het juryrapport te lezen.





Ook de derde plek is voor onze provincie. Het gaat om Roels Eten & Drinken uit Den Bosch.

In de top 10 staat nog een Brabants café, Proost uit Zevenbergen nestelde zich op plaats 8. Winnaar is het Haagse café Huppel The Pub. De prijs werd maandagavond uitgereikt in Hilversum.

De provincie Noord-Holland is met 22 café's het best vertegenwoordigd in de top 100. Op gepaste afstand, met 16 cafés, volgt Brabant.