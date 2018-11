Kliniek in Elsendorp maakt het voor homostellen mogelijk om met draagmoeder in zee te gaan

ELSENDORP - De weg die homostellen moeten bewandelen om een kindje te krijgen, wordt vanaf 2019 aanzienlijk minder hobbelig. Bij een vruchtbaarheidskliniek in Elsendorp wordt het volgend jaar mogelijk hun kinderwens in vervulling te laten gaan met een draagmoeder. Dat meldt televisieprogramma De Monitor na een eigen rondgang. Eerder moesten homostellen daarvoor uitwijken naar het buitenland, vanwege strikte regels in Nederland.

Afgelopen zomer wijzigde de Embryowet. De voorwaarden waarmee homostellen met een kinderwens te maken krijgen, zijn daarmee versoepeld. Bij kliniek Nij Geertgen in Elsendorp is het straks zelfs mogelijk dat de eiceldonor en de draagmoeder twee verschillende vrouwen zijn. De eicel kan dan afkomstig zijn van iemand met genetische verwantschap met één van de vaders, bijvoorbeeld een zus.

Alle medische kennis in huis

Directeur van de kliniek Marc Scheijven in De Monitor: "Ik vind het te gek voor woorden dat homostellen, maar ook vrouwen met oncologische klachten, naar het buitenland moeten gaan om daar hun kinderwens in vervulling te laten gaan. Terwijl alle medische en technische kennis en ervaring in huis is."

Ook bij MC Kinderwens in Leiderdorp, in Zuid-Holland, kunnen homostellen volgend jaar terecht. Daar moet de draagmoeder ook de eiceldonor zijn.

In Nederland is draagmoederschap mogelijk onder strikte voorwaarden. Wensouders moeten zelf een draagmoeder zoeken, maar mogen bijvoorbeeld geen oproep plaatsen op sociale media. Commercieel draagmoederschap is verboden. Een vrouw die zwanger wordt voor wensouders, mag dat dus niet doen om er financieel beter van te worden.

De twee klinieken in Nederland die binnenkort het draagmoederschap eenvoudiger maken werken met proefbuisbevruchting (IVF). De bevruchte eicel wordt bij de draagmoeder geplaatst. Dit zorgt voor een gecontroleerde omgeving waarin het kindje ontstaat. Natuurlijk blijft de optie open om met vers sperma de draagmoeder zwanger te maken. Dit kan thuis bijvoorbeeld met een pipetje.

