Kielegatse optocht komt niet meer over de Haagdijk: 'Een breuk met het verleden'

Winkeliers en bewoners van de Haagdijk zijn teleurgesteld dat het op carnavalsmaandag een stuk rustiger in hun straat zal zijn dan andere jaren.

'Familiefeest voor de deur'

“Het is echt jammer dat de optocht hier niet meer loopt. Het was niet alleen een carnavalsfeest, maar voor ons ook een familiefeest voor de deur”, vertelt Bert-Jan Meeuwsen, eigenaar van de Aquaria en Hengelsportwinkel.

“Veel mensen zullen het ook missen dat ze de optocht niet meer vanaf huis kunnen meemaken, denk aan de vele ouderen die hier wonen. Ze zijn niet zo mobiel, maar konden meegenieten vanaf hun huiskamer. Dat geldt ook voor de heel kleine kinderen.” Met hun neuzen gedrukt tegen het raam zagen ze de kleurrijke wagens en vrolijke loopgroepen voorbij komen.

'Weloverwogen beslissing'

Zijn broer Peter die verderop dierenwinkel Discus Meeuwsen runt beaamt dat. "Ik ben hier geboren en getogen en kan me niet anders herinneren dat de optocht op de Haagdijk begon."

"Bij nummer 171 hangt nog altijd een uithangbord in de vorm van een narrenschip, dat verwijst naar carnaval." Het is inmiddels een verroest bord dat vroeger blauw was geschilderd. “Prins carnaval schilderde het ooit in die kleur.”

Het narrenschip dat op de Haagdijk hangt. (Foto: Guus Beenhakker)

De Stichting Bredase Carnavals Viering (BCV) maakte het inkorten van de route maandagavond bekend tijden de vergadering van de Commissie Optochten. "We begrijpen de teleurstelling, het is inderdaad een radicale maar weloverwogen beslissing geweest", legt Marc van den Maagdenberg, bestuurslid van de BCV uit.

Veiligheid

Het inkorten heeft te maken met de veiligheid. "De optocht eindigt al jaren net niet op tijd." Afgelopen jaar spande de kroon, toen passeerde de laatste wagen rond half zeven langs het eindstation in de Boschstraat. "Met de gemeente is afgesproken dat we om half zes klaar zijn, dat staat in de vergunning", zegt Van den Maagdenberg.

"Na die tijd wordt het donker. Het gaat de gemeente vooral om de veiligheid van het terugrijden van de wagens naar de opslaglocaties. De wagens zijn vaak onverlicht en hebben geen kentekens."

Intern doet de beslissing bij de BCV ook een beetje pijn. "We hebben een soort van VIP-deck voor de Vrienden van de Prins, dat stond altijd op de Nieuwe Prinsenkade, daar moeten we ook een nieuwe plek voor gaan zoeken."

Op de Haagdijk vragen ze zich ondertussen af of het schrappen van hun winkelstraat de enige oplossing was. "We hebben andere opties overwogen maar op de achtergrond spelen sponsoren ook een rol. De mannen in de commissie hebben tientallen jaren ervaring met het organiseren van de optocht", vult het bestuurslid van de BCV aan.

'Besluit had anders gecommuniceerd kunnen worden'

Gaston Creemers, die een exclusieve modezaak heeft in de straat vindt de optocht op de Haagdijk historisch. "Ik vind het een heel slecht besluit. Ik snap wel dat het lastig is om veilige evenementen te organiseren tegenwoordig. Ik kan me voorstellen dat dit meeweegt.” Creemers las het nieuws dinsdagochtend in de krant. "Dat besluit had anders gecommuniceerd kunnen worden richting de bewoners en ondernemers hier."

“Vroeger had ik de jury hier over de vloer. Dan zorgde ik voor biertjes en worstjes. Dat was altijd heel gezellig. En een puinhoop als ze weggingen. Alles lag vol met confetti", blikt Creemers terug.

Zo zag het er in 1983 uit op de Haagdijk. (Foto: CV De Meikevers)

Bij CV de Narrekoppen, één van de grote bouwgroepen in Breda, vinden ze de wijziging ook jammer. "Het is zonde dat ze een straat waar het redelijk tot ontieglijk druk kan zijn met publiek schrappen", zegt Bert van Gorkum. Hij merkt ook dat de optocht vaak uitloopt. "Het lukt ieder jaar weer net niet op tijd en dan komen we weer in het donker binnen."

Volgens de bouwer loopt de optocht juist bij het eindpunt de grootste vertraging op. "Bij de Beyerd in de Boschstraat. Daar is het zo druk dat we er echt een voor een maar stapvoets doorheen kunnen."

'Jammer dat de optocht minder lang is'

CV de Meikevers rijdt al tientallen jaren mee in de optocht, ze snappen de noodzakelijke beslissing wel. "Het is jammer dat de optocht minder lang is, maar er is al jaren discussie over hoe we de optocht op tijd bunnen kunnen krijgen", legt Jordan Zijlmans uit.



Hij gaat wel het publiek missen dat vaak in grote getale op de Haagdijk staat. "Ik hoop dat die mensen zich verplaatsen naar bijvoorbeeld de Ginnekenstraat, daar is het nu vaak rustig."

Baronie TV op zoek naar nieuwe locatie

Ook voor de lokale carnavalstelevisiezender Baronie TV heeft het wijzigen van het startpunt gevolgen. In samenwerking met Elisabeth TV maakten ze altijd een live-registratie vanaf de Haagdijk. "Voor hen wordt het wel wat lastiger qua logistiek. Nu hoefden ze alleen een kabel uit te rollen naar buiten", vertelt voorzitter van Baronie TV, Hans Canters.

Naar de nog nader te bepalen nieuwe locatie zal er flink gesjouwd moeten worden met materiaal. Vanavond wordt er over vergaderd. Dirk Brouwers van Baronie TV heeft een nadrukkelijke voorkeur. "De Grote Markt met de kerk op de achtergrond. Op de Haagdijk zijn de plaatjes gewoon niet zo leuk."