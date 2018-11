Pieter van den Hoogenband is chef de mission tijdens Olympische Spelen 2020 in Tokio

EINDHOVEN - Pieter van den Hoogenband wordt de chef de mission van de Nederlandse ploeg tijdens de Olympische Spelen van 2020 in Tokio. NOC*NSF heeft de benoeming bevestigd. Het bestuur van de sportkoepel heeft deze week het licht op groen gezet voor de drievoudig olympisch zwemkampioen.

Van den Hoogenband wordt in die hoedanigheid de opvolger van Maurits Hendriks. De technisch directeur van NOC*NSF combineerde tijdens de Zomerspelen van 2016 in Rio de Janeiro deze functie met de erebaan van chef de mission. Vanwege de affaire-Yuri van Gelder en de veelbesproken losersvlucht was er in Brazilië veel kritiek op Hendriks functioneren.

Leidsman

De oud-zwemmer voerde al geruime tijd gesprekken met NOC*NSF over de mogelijkheid leidsman te worden van de olympische ploeg van 2020. Het bestuur van de sportkoepel was het lange tijd evenwel niet unaniem eens over de benoeming.

"We hebben voor deze beide chefs gekozen vanwege hun grote en veelzijdige ervaring in de topsport'', aldus Maurits Hendriks. "Ze hebben bij eerdere uitzendingen laten zien dat zij goed in staat zijn om tijdens de Spelen onze sporters optimaal te laten presteren.''

De 40-jarige 'VDH', die ook de Nederlandse ploeg begeleidt bij de European Games in Minsk in 2019, maakte furore op de Olympische Spelen van Sydney in 2000. Daar won hij twee keer goud, op het koningsnummer 100 meter vrije slag en ook de 200 meter vrije slag.

Hij veroverde ook nog twee bronzen medailles, op de 50 vrij en de 4x200 vrij. Vier jaar later in Athene herhaalde hij zijn succes op de 100 vrij en wist ook nog twee zilveren medailles te vergaren (200 vrij en 4x100 vrij). In Peking 2008 was hij er wederom bij, maar toen kon hij zich niet meer mengen in de strijd om de medailles.

Taal van de sport is breder

Eerder gaf de zwemmer al aan geïnteresseerd te zijn. "Ik zou dat graag gaan doen. Duidelijk. Maar daar gaat NOC/NSF over, dus moet ik afwachten. Ik kom uit het zwemmen maar de taal van de sport is veel breder en heeft enorm veel raakvlakken. Het lijkt me een fantastische functie, eentje die ik heel graag zou willen", aldus Van den Hoogenband tegen Omroep Brabant.