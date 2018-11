Man schrikt van 'slang' in kruipruimte, dierenambulance schiet te hulp en vindt naaktslak

RAVENSTEIN - Het scheelt maar twee letters, slang en slak. Dus als je een glibberig beest in je huis ziet rondkruipen, is een fout snel gemaakt. Een bewoner van een huis in Ravenstein dacht dat hij een slang in zijn kruipruimte had. Vrijwilligers van de Dierenambulance Brabant Noord-Oost schoten hem te hulp maar achteraf gezien had de man het waarschijnlijk prima alleen aangekund.

Niet wetende wat hij ermee moest, gooide de man een emmer over de ‘slang’ heen en belde een opvang in de buurt. Die stuurde de Dierenambulance erop af. Een vrijwilliger ging ‘heldhaftig’ naar beneden volgens zijn collega.

Naaktslak

“Het was mijn eerste melding van een slang. Hij had dit al vaker gedaan. Dus trok hij handschoenen aan en nam de slangenhaak mee”, vertelt Shanon Schepens, vrijwilliger bij de Dierenambulance. Maar dat was allemaal niet echt nodig. Het ging namelijk om een doodgewone naaktslak.

“Dat was wel even lachen”, zegt ze. “Die meneer zelf vond het ook volkomen grappig. Hij stond wel even raar te kijken en aan zijn hoofd te krabben.”

Dat iemand zich vergist, vindt het personeel van de Dierenambulance begrijpelijk. “Het is toch vrij donker in zo’n kruipruimte. Ook kan zo’n slak zich helemaal uitstrekken, dus dan kan het met weinig licht best op een slang lijken”, legt Shanon uit. Dat het loos alarm was, vindt ze geen enkel probleem. “Mensen kunnen beter een keer te veel bellen dan te weinig.”

Uitgezet in de natuur

De naaktslak kruipt nu weer vrolijk rond in de natuur. Het beestje is samen met wat jonge vrijwilligers in de bosjes uitgezet. “Heel de buurt was zo’n beetje uitgelopen. We kregen hulp van wat meisjes die alles erg interessant vonden. Mochten ze meteen ook even in de ambulance kijken.”