Jesse Klaver verruilt het koude Den Haag voor het warme Brabant

EINDHOVEN - Jesse Klaver heeft genoeg van Den Haag. Volgens roddelweekblad Privé keert de politicus terug naar Brabant. Klaver, geboren en getogen in Roosendaal, zou recent zijn verhuisd naar zijn oude habitat.

Waar Klaver precies 'in de omgeving van Roosendaal' gaat wonen, meldt het roddelblad nog niet. Het blad toont wel foto's van de verhuizing. Het gezin Klaver meldde onlangs dat er een derde kind op komst is.

De Westrand

Jesse Klaver spreekt vaak over de Westrand in Roosendaal, waar hij opgroeide. Hij is trots op zijn afkomst en noemt de wijk zelfs zijn 'probleemwijk'. Of de wijk ook daadwerkelijk een probleemwijk is, daarover lijken de meningen verdeeld.