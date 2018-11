Kijk een beetje (meer) om naar elkaar: dat is dit jaar het thema van de kerststal in de Sint Jan

Op vrijdag 7 december gaat de kerststal open voor het publiek. Een van de eerste figuren die bezoekers bij het naar binnen gaan zullen tegenkomen, is een bedelaar bij een poort. Ben je bereid wat te geven of kies je bevooroordeeld voor jezelf?

Een paar meter verderop zit Sint Martinus, bekend van Sint Maarten op 11 november. “Hij is de man die zijn mantel met een zwaard in tweeën sneed en een helft daarvan aan een bedelaar gaf, aan iemand die het hard nodig had”, vertelt Richard van Rossum één van de ontwerpers dit jaar.

Oosterse uitstraling

Van Rossum is ook verantwoordelijk voor het oosterse karakter van de kerststal. “We hebben best felle kleuren gebruikt op de muren, poortjes en huizen die we hebben gebouwd. Kleuren die ook voor komen in het Bijbelse Bethlehem. Daarnaast ook terracotta en zandkleuren, het heeft een heel oosterse uitstraling.”

De maquette van de kerststal in de Sint Jan.

Jezus moest even 'proef liggen'

De kribbe van het kindeke Jezus staat dit jaar ook in soort gewelf van een huis. Het zou de kelder, of met een beetje fantasie ook de stal, kunnen zijn van ‘de herberg’.

Op de dag dat Omroep Brabant een kijkje mocht nemen bij de kerststal in opbouw, lag Jezus al in de kribbe. “We moesten even kijken of de pop wel in de kribbe past”, zegt een vrijwilligster lachend. Pas op kerstavond zal het kindeke Jezus officieel in de kribbe worden gelegd.