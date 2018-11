Chiel en Maikel winnen 75.000 euro en BMW, vlak voor hun bruiloft

In Haaren verdeelden 17 bewoners van de Scheurbroeksesteeg in Haaren 537.500 euro. Chiel en Maikel wonnen liefst 75.000 euro én een BMW. “Dit komt zo goed van pas! We gaan binnenkort namelijk trouwen. En dan blijft er nog wel wat over om ons huisje te verlengen met een serre. Helemaal super."

Teresa en haar partner winnen 50.000 euro. Teresa: "En dat op mijn verjaardag! Je maakt ons jaar goed."





Boekel

Zes bewoners van de Rutger van Herpenstraat in Boekel kregen in totaal 237.500 euro. Rieky (68) en haar man winnen 50.000 euro en de BMW. Rieky: "We reizen vaak door Frankrijk of Spanje met de camper. Daar gaan we even lekker bijkomen. En misschien laten we de kinderen en kleinkinderen wel overkomen om dit met ons te vieren!"

Petrus (88) en zijn vrouw winnen 50.000 euro en zijn blij verrast. Petrus: "Onze zoon woont in Amerika. Daar gingen we ieder jaar naartoe om hem op te zoeken, maar daar worden we nu te oud voor. Met dit bedrag kunnen we hem wat vaker over laten komen naar ons!"