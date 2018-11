Zoveelste dumping drugsafval bij natuurgebied Best, 'ze flikkeren het neer en maken dat ze wegkomen'

BEST - Het busje met drugsafval dat woensdagavond rond half twaalf uitbrandde aan de Nieuwe Heide in Best is de zoveelste dumping van drugsafval in een natuurgebied. Boswachter Sjaak Smits van Staatsbosbeheer kijkt er niet van op en heeft er geen goed woord voor over.

De brandweer trof grote 1000-litervaten aan in het busje dat geparkeerd stond aan de Joe Mannweg bij natuurgebied de Nieuwe Heide (gemeente Best). De brandweer heeft bevestigd dat die drugsafval bevatten en gaat gezien het tijdstip en de lading uit van brandstichting. Het vuur was vrij snel geblust, het busje compleet vernield. De Omgevingsdienst Brabant is ingeschakeld om de omgeving te reinigen.

Barstende koppijn

Boswachter Sjaak Smits: "Wat dit allemaal kost! En dat moet je als eigenaar van de grond allemaal betalen. Daarbij is het gewoon levensgevaarlijk. Ik ben een paar jaar geleden met m'n domme hoofd over een pad gereden waar zo'n 300 liter drugsafval was gaan lekken. Ik zat 's avonds met barstende koppijn thuis. Dat zegt genoeg."

Het dumpen van drugsafval in natuurgebieden, vaak van xtc-productie, is al jaren gaande en ondanks allerlei maatregelen niet eenvoudig de kop in te drukken.

Sjaak is er duidelijk over. "Het zijn gewoon zware criminelen die dit doen. Ze moeten hun rotzooi kwijt, flikkeren het gewoon ergens neer en maken dat ze wegkomen. De natuur heeft het nakijken. Dit moet keihard worden aangepakt en wat mij betreft worden de kosten die grondeigenaren noodgedwongen maken, op de daders verhaald. En gaat dat geld naar de kas van Staatsbosbeheer. Zodat we er goede dingen voor de natuur mee kunnen doen."

Afstand houden en niet in de wind gaan staan!

Ook heeft Sjaak nog een paar tips, mocht je tijdens een wandeling op drugsafval stuiten: "Altijd afstand houden, niet in de wind gaan staan en meteen 112 bellen. Nooit, nooit aankomen dus!"

De gemeente Best laat weten dat het nog niet eerder met een drugsafvaldumping van deze omvang te maken heeft gehad. En dat daarom niet te zeggen is welke stappen de gemeente kan/wil zetten.