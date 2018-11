A67 uur lang dicht na ongeluk, auto op zijn kant

EERSEL - De A67 richting Eindhoven werd donderdagochtend rond acht uur een uur lang afgesloten vanwege een ongeluk. Er ontstonden hierdoor lange files.

Een auto lag op zijn kant. Een man zou lichtgewond zijn.

Rijd via Breda

Verkeer werd via de af- en oprit omgeleid. Rijkswaterstaat adviseerde verkeer uit de richting Antwerpen om te rijden via Breda. Rond negen uur werd de weg weer vrijgegeven en nam de lengte van de file in snel tempo af.