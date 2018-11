Zou Mathieu van der Poel ook op de weg domineren? Kenners zien in hem een renner voor de klassiekers

EINDHOVEN - Wie veldrijden zegt, zegt tegelijkertijd Mathieu van der Poel. De 23-jarige Van der Poel wint alles wat er te winnen valt bij het veldrijden. Veel kenners vinden dat Van der Poel de overstap moet maken naar de weg, maar zou hij daar ook veel winnen?

“Nee, dat denk ik niet”, zegt oud-wielrenner Jeroen Blijlevens. De topsprinter van weleer is wel van mening dat Van der Poel geschikt is voor de weg. “Dat heeft hij tijdens het NK ook wel laten zien. Hij heeft toen vijftig kilometer in de kopgroep gereden en heeft het meeste kopwerk gedaan. En daarna wint hij nog met overmacht de sprint, dat is van wereldklasse.”

LEES OOK: Mathieu van der Poel wint ook in Gavere: 'Technisch gezien een van mijn beste crossen ooit'

Wielrenner Koen de Kort maakte kennis met Van der Poel tijdens het NK en EK van afgelopen jaar. “Je zag meteen al hoe ongelooflijk sterk hij is. Tijdens het EK gaf ik hem nog advies dat hij de kopgroep moest aanvallen. Mijn benen waren daar niet sterk genoeg voor, hij volgde het op en werd tweede.” Toch wil De Kort geen credits voor zijn advies. “Haha, nee hoor. Dat is te veel eer. Het is een jongen die ik niet veel meer kan bijleren als hij doorgaat op de weg. Hij is enorm leergierig en luistert goed.”

Tekst gaat door onder de Instagrampost.

Blijlevens en De Kort denken allebei dat Van der Poel het goed zou doen tijdens WK’s, tijdritten of eendagsklassiekers. “Ik zie hem geen grote ronde winnen”, zegt Blijlevens. “Hij is een renner die op één dag alles kan geven. Maar voor een grote ronde moet je goed kunnen doseren. Maar goed, je weet het nooit natuurlijk.”

De Kort denkt dat Van der Poel fysiek gezien een echte klassiekerrenner zou kunnen zijn. “Dat ligt wel voor de hand, ja. Hij is heel sterk en heeft zijn fiets goed onder controle. Hij kan ook heel goed sprinten.”

Peter Sagan

Blijlevens vergelijkt Van der Poel met de Slowaakse renner Peter Sagan. Van der Poel heeft volgens Blijlevens dezelfde kwaliteiten als de renner van BORA-hansgrohe. “Sagan heeft ook veldrijden en mountainbiken gedaan. Hij is ook een heel goede sprinter en heeft net als Van der Poel zijn fiets echt onder controle. Sagan zal zomaar ook geen Tour de France winnen.”

"Hij heeft het zelf in de hand hoe goed hij kan worden op de weg", denkt De Kort. De renner van Trek Factory Racing vindt dat Van der Poel moet blijven doen wat hij leuk vindt. "Als hij veldrijden en mountainbiken leuk blijft vinden, dan moet hij dat vooral doen. Wil hij succesvol zijn op de weg, dan zal hij er vol voor moeten gaan. En dan denk ik dat hij het in zich heeft om grote klassiekers te winnen."