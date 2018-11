Wauw! Jullie stuurden ons duizenden prachtige herfstfoto's en dit zijn de 5 allermooiste [FOTO'S]

We hebben duizenden inzendingen gekregen, bedankt daarvoor! Via Facebook kon er gestemd worden op de laatste tien foto's. De vijf foto's met de meeste duimpjes omhoog zijn doorgegaan naar de laatste juryronde. De jury bestond uit: hoofd fotografie bij Omroep Brabant Karin Kamp, boswachter Erik de Jonge en natuurfotograaf Marcel van Balkom. Scroll naar beneden om de top vijf te bekijken.

1.

De allermooiste herfstfoto is de foto van @mspg.nl via Instagram, deze foto staat op de eerste plaats "Deze opname vertelt een verhaal en boeit de kijker", zegt jurylid Marcel van Balkom over de foto. "Het vergankelijke van de herfst treffend in beeld gebracht. Ooit rood met witte stippen, nu eerder een puntmutsje voor een kabouter. Ik vind ‘m erg goed, feeëriek met dat licht", oordeelt Karin Kamp.





Nummer 1: gemaakt door @mspg.nl via Instagram.



2.

Op de tweede plaats is de foto van Marij Wagenaars geëindigd. Van Balkom: "De scherpte in de opname zit precies op de goede plaats. Verder is het plaatje mooi van kleur en het onderwerp komt zeer mooi los uit de achtergrond." Ook Kamp is te spreken over de foto: "Fier bovenop de paddenstoelen, als een kleine acrobaat. Wát een moment."





Nummer 2: gemaakt door Marij Wagenaars via Facebook.

3.

De foto van Stephanie Peerik is op de derde plaats geëindigd. Erik de Jonge: "Echt een fantastische herfstplaat met een bijzondere fijne sfeer, die niet snel verveeld! Het serene bosbeeld, de fijne tinten en prachtige lichtval maken het samen tot een hele geslaagde foto."





Nummer 3: gemaakt doorStephanie Peerik via Facebook.





4.

Op de vierde plaats de foto van Jeroen Maas. "Een sprookjesachtige setting in het bos. De lichtval is schitterend", oordeelt Kamp. "Echt een prachtige foto! Hele fijne sfeer en de grillige oude eiken geven een wat mysterieus beeld", vult De Jonge aan.





Nummer 4: gemaakt door Jeroen Maas via Facebook.





5.

En dan, last but not least, de foto van Sandra van Hoof. Van Balkom: "Erg leuke foto en goed gezien natuurlijk, het lage standpunt en scherpte op de snuit is erg goed gekozen. Een heerlijke opname om naar te kijken." Kamp wordt ook blij van de foto: "Languit genieten van de herfst. Een ode aan het seizoen. En wat kleurt het hondje mooi bij de bladeren!"





Nummer 5: gemaakt door Sandra van Hoof via Facebook





De bovengenoemde fotografen hebben alle vijf een Brabantsjaal gewonnen. Daarnaast mag @mspg.nl op pad met Erik de Jonge om samen een herfstfoto te maken en ontvangt Marij Wagenaar een uitnodiging van Marcel van Balkom voor een fotoworkshop. Winnaars, gefeliciteerd! Wij willen iedereen bedanken die een foto heeft ingestuurd, wat is Brabant toch mooi!