Gewonde vrouw op straat gevonden na overval, twee daders op de vlucht Foto: archief

HILVARENBEEK - In de Ds van Heusdenstraat in Hilvarenbeek is een vrouw in haar woning overvallen. Een voorbijganger trof de vrouw gewond op straat aan.

Geschreven door Roxanne Hazenberg

De vrouw werd in haar woning overvallen met vermoedelijk een vuurwapen. Volgens de politie gaat het om twee blanke, gemaskerde daders die na de overval vluchtten in een witte auto. Het slachtoffer werd met een hoofdwond naar het ziekenhuis gebracht.