Maartje Paumen verliest van G-hockeyer Jeroen en trakteert hem op een frietje

De challenge is onderdeel van de campagne PlayUnified van de Special Olympics Nederland. Inzet is om sporters met een verstandelijke beperking en hun sportidolen bij elkaar te brengen. "Ik vind het een fantastisch initiatief", zegt Maartje Paumen. "Iedereen in Nederland heeft de mogelijkheid om te kunnen sporten, maar het blijven gescheiden werelden. Trainen op aparte velden, nooit samen. Het mooie van deze campagne is juist dat je samen sport en van elkaar kunt leren."





Jeroen speelt al acht jaar bij de Almeerse club en is daar topscorer. "Je moet gewoon zeker van jezelf zijn", laat hij na zijn gewonnen challenge overtuigd weten. Behalve dat hij 'lekker bezig is geweest' heeft hij er ook iets van geleerd. "Maartje heeft mij de backhand uitgelegd en ook hoe je moet pushen."



Jeroen heeft de score zelf goed bijgehouden en komt op een totaal van 20 doelpunten. Dat hij vooraf met de keeper had afgesproken dat hij vooral de ballen van Maartje moest tegenhouden zegt hij er veiligheidshalve maar niet bij.









Geen hoge ballen

Doelman voor deze speciale challenge is Benjamin, keeper van het team voor lichamelijk gehandicapten van hockeyclub Den Bosch. "Ik ben goed getraind dus dat moet lukken, laat hij vooraf weten." Toch is ook hij met afspraken vooraf het veld opgegaan. "Ik heb met Maartje Paumen afgesproken dat ze niet te hoog moet schieten, want ik kan nog niet duiken."





Jeroen heeft van Maartje gewonnen en kreeg een frietje





Al met al maakte dat de kansen voor de oud-hockeyinternational dus erg klein. Haar verlies neemt ze grootmoedig. "Van Jeroen verliezen vind ik niet zo erg. Hij zei net zelf: dit was de dag van mijn leven." Volgens afspraak zou de verliezer trakteren op een 'patatje'. "Ik denk dat we dat meteen maar gaan binnenhalen voor hem."