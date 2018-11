Sinterklaas versus Kerstmis: wat mag en wat niet?

EINDHOVEN - Pepernoten in augustus, de kerstboom opzetten voordat Sint aangemeerd is. Het gebeurt, maar het voelt niet altijd goed. Waarom voelt het niet goed? "Omdat dit niet zo hoort", zegt Ineke Strouken uit Oirschot. Zij maakt zich al jaren hard voor tradities en volkscultuur.

"De regels zijn heel simpel", vertelt Ineke vlot. "Sinterklaas komt pas met de stoomboot in Nederland aan, als Sint Maarten gevierd is. De kerstboom ga je pas optuigen als de goedheiligman weer ons land uit is. Die kerstboom moet uiterlijk op kerstavond versierd zijn, met kribbe", licht ze een beetje streng toe.

Ineke, die lang directeur bij het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland was, is nog niet klaar met de regels voor de feestdagen. "Nu mag de kerstboom niet daags na oud op nieuw opgeruimd worden. Die hoort zeker tot drie koningen te blijven staan, dat is 6 januari."

Van god los

Iedereen heeft voorbeelden op het netvlies staan waarbij deze etiquettes voor de feestdagen overtreden worden. Staat er een straf op, wanneer iemand zich niet aan de regels houdt? "Dat levert pech op. Dat is zoiets als 'de goden verzoeken', maar van die goden trekken ook steeds minder mensen zich iets van aan", voegt Ineke er nog wat ironisch aan toe.