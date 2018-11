Droom van 6-jarige superfan Imke komt uit: K3 komt op school optreden

Imke van den Berg won een wedstrijd van K3. Ze ontwierp het nieuwe album-cover van haar Belgisch-Nederlandse idolen. Toen ze hoorde dat ze had gewonnen, heeft ze de hele dag K3-liedjes lopen zingen. "10 duizend ballonnen", vertelt ze.

Even traantjes

Imke werd in één klap de held van haar school, kindcentrum De Samenstroom in Gemert. De sporthal naast de school zat donderdagmiddag tot de nok toe vol met kinderen. En die hadden het die ochtend flink zwaar gehad in de klas. Want toen werden er nog gewoon lessen gegeven. "Echt niet leuk", lacht Imke.









Maar je idolen ontmoeten is geen sinecure als je pas 6 bent. Toen ze op het podium werd geroepen en de hele school haar naam scandeerde, wist Imke even niet meer hoe ze het had. Gelukkig wist K3 snel de traantjes weg te toveren.

'Wow!'

Voor de kleine Imke werd het een topdag. "In het echt is K3 veel leuker", zegt ze. Na afloop van het concert mocht haar hele klas met K3 op de foto. Voor de dames van K3 was het bezoek aan Gemert ook zeer geslaagd. "Wow", zegt Marthe van K3. "Ik had niet verwacht dat het dak er zo af zou gaan."









De tekening van Imke viel tussen al die inzendingen meteen in de smaak bij K3. "De tekening van Imke is erg origineel. Ze had de tekening van drie aparte kopjes voorzien en de anderen hadden stokventjes getekend. Ook superleuk, maar die van Imke was gewoon net iets specialer." Volgens Klaasje van K3 is de tekening wel nog wat aangepast. "Maar uiteindelijk hebben ze een hele mooie cover ontworpen."