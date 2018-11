Joost kan weer met blokjes spelen door tientallen donaties: ‘Dit is hartverwarmend’

STERKSEL - Een inzamelactie voor de verstandelijk beperkte Joost Hoogenstraaten (38) uit Sterksel is een ongekend succes. Hij speelt graag met plastic 'honingraten', maar de blokjes worden niet meer gemaakt. De oproep is inmiddels tienduizenden keren gedeeld. “We rijden heel het land door om ze op te halen.”

Heel de dag door bouwt Joost torens van de gekleurde blokjes. "Echt alleen maar torens, niets anders", lacht zijn moeder Han. Hij weigert met andere blokken te spelen of iets anders te maken. "Dit speelgoed maakt hem heel rustig en gelukkig. Dat is ontzettend belangrijk voor hem." En zonder de blokken, voelt Joost zich niet goed.

Ooit had hij 800 van die speelgoedblokjes, vorige week nog maar dertig. "Hij gooit er ook graag mee, dus gaan ze regelmatig kapot", vertelt vader Henk, die de oproep plaatste. Het speelgoed is volgens hem al zeker dertig jaar niet meer in de winkels te koop.



'Ongekend'

Na de oproep stroomden de reacties binnen. "Het is overweldigend! Zelfs vanuit Friesland sturen ze blokjes op", glundert Han. "We krijgen zulke lieve en leuke berichtjes." Haar man vult aan: "Dit hadden we absoluut niet verwacht."



Inmiddels staat de teller na twee dagen al op ruim tweehonderd blokjes. Tientallen mensen hebben gedoneerd. "We hebben er een dagtaak aan om ze overal op te halen. Heel ons leven staat op zijn kop", vervolgt Henk. Toch doen het stel het met alle liefde.

'Gelukkig'

Joost kan door zijn beperking niet praten. "Hij kan het je zelf niet vertellen, maar ik zie aan hem dat hij aan het genieten is", vertelt Han, terwijl haar zoon wat blokken op de toren slaat. "En als Joost gelukkig is, dan zijn wij dat natuurlijk ook."