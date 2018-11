Deel dit artikel:













‘Museum in het Donker’ geeft meer kleur aan Oorlogsmuseum in Overloon, ‘Het is een belevenis’ Foto: Paul Giezen Foto: Paul Giezen Foto: Paul Giezen Foto: Paul Giezen

OVERLOON - ‘Museum in het donker’. Met die formule wil het Oorlogsmuseum in Overloon op zes winteravonden extra bezoekers naar het museum lokken. Niet overdag, maar als de nacht is gevallen een museum bezoeken. 250 belangstellenden hadden zich aangemeld voor de eerste thema-avond.

Geschreven door Paul Giezen

Tijdens de eerste museumavond stond de Amerikaanse militair Vincent Speranza centraal. De veteraan vocht tijdens de Tweede Wereldoorlog in de strijd om Bastogne. Na de film over de kleurrijke loopbaan van Speranza konden de bezoekers het museum bij maanlicht, aangevuld met theaterverlichting, bezoeken. Nieuwe sfeer

Museumdirecteur Erik van den Dungen is benieuwd naar de reactie van de bezoekers. “Haal je het daglicht weg dan kun je helemaal opnieuw beginnen en een compleet nieuwe sfeer neerzetten. Met deze verlichting is dat ook prima gelukt”, zegt Van den Dungen. Dat vindt ook een van de bezoekers. “Ik was hier zonder verwachting naartoe gekomen. Maar het is een belevenis. Ik vind het geweldig. Mooie sfeerverlichting. Dit gaat verder dan een paar lampjes bij een vliegtuig neerzetten.” Ook een tweede bezoeker is onder de indruk van de verlichting: “Het is alsof de troepen opnieuw binnen marcheren.”