Lichaam Corrie van der Valk gevonden: 'Bedroefd, maar ook opgelucht dat er duidelijkheid is'

Op het moment van haar verdwijning werkten Corrie - die toen 58 jaar oud was - en haar man Nico van der Valk in Motel Nuland. Omdat de twee hun eigen leven leidden, dacht de familie in eerste instantie dat ze op vakantie was. Daarom sloeg die pas weken later alarm.

Zelfdoding niet uitgesloten

Tijdens het politieonderzoek is haar man, Nico van der Valk, een tijdje verdachte geweest. Het politieonderzoek werd in 2002 stopgezet. In 2008 werd Corrie officieel doodverklaard.

Volgens de recherche is Corrie van der Valk zeventien jaar geleden al overleden. Aan de familie is niet bekendgemaakt hoe ze om het leven is gekomen. Zelfdoding wordt niet uitgesloten. Een familielid laat in de krant weten 'bedroefd te zijn, maar ook opgelucht dat er na zoveel jaar duidelijkheid is'.

Kop koffie

Corrie van der Valk werd voor het laatst gezien op 7 januari 2001 in haar villa Honds Burgh in het Gelderse Nederasselt. Ze dronk 's ochtends een kop koffie met haar echtgenoot Nico. Daarna ontbrak ieder spoor.