Sneeuw in aantocht: 'De herfst hebben we overgeslagen'

DE BILT - Er is winterweer op komst! Dit weekend krijgen we volgens Reinout van den Born nog mooie, zonnige dagen. Maar begin volgende week wordt er sneeuw verwacht.

Deze vrijdag begon met dichte mist op heel veel plaatsen in Brabant. "Aaneengesloten mistvelden", vertelt de weerman van Weer.nl. "Het zal nog wel eventjes duren voordat die mist is opgetrokken. Dit gaat het gemakkelijkst in het oosten en het lastigst in het westen. Daar hebben ze er qua temperatuur ook last van. Als de zon daar uiteindelijk doorbreekt, is er niet zoveel tijd meer om de temperatuur te laten oplopen."

'Mooi weekend voor de boeg'

Donderdagnacht vroor het op diverse plekken in de provincie. "De laagste temperatuur, -2,2 graden, werd genoteerd in Volkel. Vrijdagmiddag stijgt de temperatuur in West-Brabant naar 7 graden. In het oosten van de provincie wordt het 10 graden."

De oostenwind gaat volgens Van den Born langzaam wat toenemen. "Dit betekent dat we de komende nachten geen last meer zullen hebben van mist, maar het wordt wel nevelig. Komende nacht blijft de temperatuur rond of iets onder het vriespunt steken, als het helder is."

Volgens de weerman hebben we een mooi weekend voor de boeg. "Zowel zaterdag als zondag is er volop zonneschijn. Waarschijnlijk is er dan geen wolkje aan de lucht te zien. Er staat wel een koude oostelijke wind. "Een schrale oostenwind zelfs, voor het gevoel. Zaterdagmiddag wordt het een graad of 9, zondag ongeveer 7 graden."

'Na zeven maanden 'meteen' de winter'

Volgende week wordt het alleen maar kouder. "Er is dan ook meer bewolking, vanaf maandag al. In de nacht schommelt de temperatuur dan rond het vriespunt. Dinsdag wordt het niet warmer dan 3 graden en woensdag kan het zelfs een beetje sneeuwen."

De uitersten liggen dit jaar ver uit elkaar, knikt Van den Born. "Na zeven maanden zomer komt 'meteen' de winter. De herfst hebben we overgeslagen. Maar dit weer hoort wel een beetje bij deze periode."