Wüst kan Oranje-schaatsvrouwen niet helpen aan winst op de ploegenachtervolging

OBIHIRO - Het Nederlandse vrouwenteam, met onder anderen Ireen Wüst, heeft bij de eerste wereldbekerwedstrijd van het nieuwe schaatsseizoen genoegen moeten nemen met zilver. De Oranjevrouwen reden in het Japanse Obihiro de tweede tijd op de ploegenachtervolging.

Voor Nederland kwamen behalve Wüst ook Joy Beune en Lotte van Beek in actie. Ze reden de zes rondjes in de Meiji Hokkaido-Tokachi Oval in een tijd van 3.00,13. Japan, olympisch kampioen op dit onderdeel, was met 2.57,80 aanzienlijk sneller en vestigde een baanrecord. Rusland eindigde als derde in 3.01,11.

Verbeteren

"Ik denk dat we het heel netjes hebben gedaan", reageerde Wüst voor de camera van de NOS. "Een paar uur voor de wedstrijd wisten we nog niet hoe we gingen starten, dus daar is nog wel wat te verbeteren. Het is aan ons om samen te trainen, dan denk ik dat we Japan gedurende het seizoen wel kunnen verslaan."

Wüst was in Obihiro de enige overgebleven schaatster van de Nederlandse ploeg die tijdens de Olympische Spelen in Pyeongchang van begin dit jaar nog zilver veroverde op de ploegenachtervolging. Voormalig ploeggenoot Marrit Leenstra is gestopt met schaatsen en Antoinette de Jong komt dit weekend in Japan alleen in de baan voor de individuele afstanden.