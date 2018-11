Rijden in een oude legertank: 'Dit wordt het nieuwe paintballen'

LOON OP ZAND - Het is niet zo eenvoudig, maar als het ding in beweging komt, krijg je een enorme adrenalinestoot. Rijden in een tank, vanaf december kan het in Loon op Zand. Donderdag kwam de oude Tsjechische legertank vanuit Berlijn met een speciaal transport aan bij Experience island bij Loon op Zand. Daar mocht onze verslaggever een stukje proefrijden op het strand.

Het idee voor deze wel heel bijzondere vorm van recreatie komt van Brabander Eugene Hendrikx. Hij kwam op het idee in Berlijn, de stad waar hij woont en werkt. Daar kun je al voor de lol met een oude tank rijden. Donderdag kwam de enorme T55 Bergepanzer aan uit Berlijn. Aarzelend kwam de oude zware dieselmotor op gang, met een enorme rookwolk. Even leek het erop dat die er geen zin meer in heeft. Maar toen Eugene op zijn laptop nog eens de startinstructies bekeek, lukte het toch.

Bijna een half uur moest de tank warmdraaien. Daarna begon het avontuur,





Gaspedaal diep intrappen

Nadat Eugene alsof hij het dagelijks doet handig een rondje had gereden over het strand bij Experience Island, was het de beurt aan de verslaggever. Vergeet de luxe van je personenauto. Dit is puur en basic. het gaspedaal is zwaar en moet diep worden ingedrukt. Sturen gaat met twee handels die je naar voren moet trekken. Stuurbekrachtiging? Nooit van gehoord ! Het zicht tijdens het rijden is beperkt. Maar als de de tank eenmaal in beweging komt, dan krijg je toch even een echte adrenalinestoot.









Ritje naar mijn ex

"Kan ik die tank niet een uurtje lenen, voor een ritje naar mijn ex", reageerde iemand op twitter. Nee, dat kan natuurlijk niet. Wat wel kan is een ritje boeken en onder begeleiding zelf met de tank rijden bij Experience Island. En alsof dat nog niet genoeg is, kun je straks ook met de tank een auto of zelfs een oude caravan platwalsen. Door de modder racen met de tank en een sloopauto crashen. Volgens de bedenkers moet het wel een succes worden: 'Dit wordt het nieuwe paintballen".