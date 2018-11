Deel dit artikel:













Draaiend huis in Tilburg is kapot en draait al maanden niet meer, weer oplappen kost 45.000 euro Het draaiende huis in Tilburg is kapot (Foto: Jan Waalen)

TILBURG - Het bekende draaiende huis op de Hasseltrotonde in Tilburg is kapot. Het kunstwerk draait al maanden niet meer. In eerste instantie dacht de gemeente dat dit kwam door periodiek onderhoud, maar nu blijkt dat een balk onder het huis is afgebroken. Het huis heeft nog even verder gedraaid, waardoor ook de rails beschadigd is.

Geschreven door Roxanne Hazenberg

Toen voorbijgangers een melding maakten van het stilstaande huis, dacht de gemeente dat het kunstwerk tijdelijk was stilgezet voor periodiek onderhoud. Nu blijkt echter dat het spoor waar het huis opstaat, niet meer werkt. De gemeente is bezig met het opstellen van een plan om het kunstwerk op de rotonde te repareren. Volgens een woordvoerder duurt het zeker tot februari voordat het huis weer draait. De kosten om het huis te repareren bedragen 45.000 euro. Daarvan is 27.000 euro bestemd voor de reparatie en het reguliere onderhoud. Van de resterende 18.000 euro wordt een extra wiel aangeschaft, dat moet voorkomen dat in de toekomst de balk opnieuw breekt. In 2015 ging het kunstwerk ook al kapot. Een van de aandrijfassen brak waardoor het huis toen wekenlang stilstond. In opspraak

Het draaiende huis werd in 2008 ontworpen door John Körmeling en draait in ongeveer één uur een rondje. Het is een omstreden project omdat het de gemeente in aanschaf bijna 400.000 euro kostte. Het onderhoud kost per jaar daarnaast zo'n 10.000. In 2009 kwam het huis in opspraak doordat een actiegroep het pand kraakte. De actievoerders waren het niet eens met de hoeveelheid geld die de gemeente uitgaf aan het kunstwerk en vroegen zo aandacht voor de minderbedeelden in Tilburg.