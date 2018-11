Deel dit artikel:













Steekpartij Oss: 27-jarige man raakt gewond, dader gevlucht Foto: Chales Mallo

OSS - Een 27-jarige man uit Oss is vrijdagmiddag rond kwart voor vier gewond geraakt bij een steekpartij in de Leeuwerikstraat in Oss. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht.

Geschreven door Corné Verschuren

De dader is gevlucht. De politie zoekt in de omgeving met honden naar de dader. Voor zover bekend is er nog niemand aangehouden. De aanleiding voor de steekpartij is nog onduidelijk.