Gewapende overval op Plus-supermarkt in Eindhoven, dader op de vlucht

EINDHOVEN - De Plus-supermarkt aan de Woenselsestraat in Eindhoven is vrijdagavond door een gewapende man overvallen. Er zijn geen gewonden gevallen.

De politie kreeg kort na half acht een melding binnen dat de winkel was overvallen. De dader dreigde met een voorwerp dat op een vuurwapen leek en eiste geld van de kassamedewerkers. Daarna vluchtte hij lopend de straat op. De politie is op zoek naar de overvaller en kamt de omgeving uit.

De politie verspreidde via Burgernet een signalement van de dader. Het zou gaan om een blanke man van 1.75 meter groot. De overvaller droeg een zwarte jas met capuchon, blauwe spijkerbroek en handschoenen. Hij had een zwarte tas bij zich en had een zonnebril opgezet.

Het is onduidelijk of de overvaller iets heeft buitgemaakt. Het publiek wordt gevraagd om geen actie te ondernemen als de dader wordt gezien maar direct de politie te waarschuwen. Agenten doen een buurtonderzoek om een zo duidelijk mogelijk beeld te krijgen van de situatie.