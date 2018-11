Ireen Wüst wint geen medaille tijdens wereldbekerwedstrijd in Obihiro

OBIHIRO - Ireen Wüst heeft zaterdagochtend geen medaille overgehouden aan de 1500 meter tijdens de wereldbekerwedstrijden schaatsen in het Japanse Obihiro.

Wüst legde de afstand af in 1 minuut en 55,75 seconden. Daarmee moest ze - ondanks een sterke slotronde in 31,4 seconden - Brittany Bowe, Miho Takagi en Jekaterina Sjichova boven zich dulden.

Baanrecord

Bowe won. Zij kwam na 1 minuut en 55,03 seconden over de finish, een nieuw baanrecord. Het was voor de Amerikaanse routinier haar eerste wereldbekerzege sinds maart 2016. De Japanse Takagi moest 0,09 seconde op haar toegeven. De Russische Sjichova eindigde als derde in een tijd van 1 minuut en 55,45 seconden.

Wüst is de regerend olympisch kampioene op deze afstand.