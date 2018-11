De Kerkhofjes presenteren hun carnavalshit: 'Zingen ging niet zo goed, dan maar rappen' [VIDEOCLIP]

De videoclip is een uit de hand gelopen grap, maar wel bloedserieus aangepakt. Het nummer is in eenprofessionele studio opgenomen en het Philips Stadion vormt het decor voor de clip. Toch is dit wel éénmalig, benadrukken de broers.

Leuk met de jubilerende Durbloazers

René: "Dit is leuk omdat we het samen met de Durbloazers doen, die dit jaar 44 jaar bestaan. We maken wat plezier, het is weer eens wat anders en we doen het voor het goede doel. Maar daar laten we het daarna dan toch ook weer bij."

Maar eerst wachten er drukke maanden voor de gepensioneerde voetballers. Want nu de plaat en de clip zijn uitgekomen, beklimmen ze de diverse podia. Samen met de Helmondse muziekkapel wachten er veel optredens, waaronder bij 3 Uurkes Vurraf.

Het artiestenpad op met veel optredens

Willy: 'We gaan de komende maanden een beetje het artiestenpad op. We hebben al aanvragen voor 31 optredens en daar zullen er vast nog een paar bijkomen. We hebben het nummer trouwens eerst gezongen, maar toen bleek al snel dat we onze zangcarrière beter meteen weer konden stoppen. Toen zijn we maar gaan rappen en dat gaat beter.

Op de videoclip zingt, pardon, rapt het Helmondse duo min of meer hun levensverhaal. Gelardeerd met beelden uit hun succesvolle voetbalcarrière. Kampioenschappen met PSV, het WK van 1978 in Argentinië, de emotionele afscheidswedstrijd van Willy, het komt allemaal voorbij. Ze hopen dan ook het nummer live te kunnen brengen bij een thuiswedstrijd van PSV.

"We gaan het vragen bij PSV. Het liefst in de rust van PSV-Feyenoord. Dat is de laatste thuiswedstrijd voor carnaval en anders een wedstrijd daarvoor tegen Fortuna Sittard. Maar bij PSV-Feyenoord is het natuurlijk het mooiste."













De opbrengst van het nummer 'Ik ben Willy en gij René' gaat naar Sports for Children. Deze organisatie knapt oude sporttoestellen op en stuurt ze naar landen waar geen geld is voor dergelijke dingen.