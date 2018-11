Man bewusteloos geslagen op de Heuvel in de Tilburgse binnenstad

TILBURG - Een negentienjarige Tilburger heeft een man bewusteloos geslagen op de Heuvel in de binnenstad van Tilburg. Hij is aangehouden door de politie.

Dit gebeurde in de nacht van vrijdag op zaterdag rond vier uur. Een beveiliger droeg de man over aan de politie. Zij hield de man vervolgens aan. Omstanders en de beveiliger boden hulp aan het slachtoffer. Hij is naar het ziekenhuis gebracht.

Eerdere mishandeling

Vorige maand vond er ook al een mishandeling plaats in het uitgaansleven van Tilburg. Toen sloeg een politieagent in opleiding een andere man tegen de grond. De agent is toen uit zijn functie gezet.

