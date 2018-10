Agent in opleiding slaat man tegen de grond en wordt uit functie gezet

TILBURG - De politie heeft een agent in opleiding met onmiddellijke ingang uit zijn functie gezet. Hij wordt verdacht van een mishandeling in Tilburg, afgelopen zaterdagnacht.

De politiemedewerker in opleiding sloeg zaterdagnacht een andere man in het uitgaansgebied. Hij maakte kenbaar agent te zijn en na de knokpartij liet hij het slachtoffer gewond achter.

Het slachtoffer heeft aangifte gedaan van mishandeling. Tegen de medewerker, die zaterdagnacht niet in functie was, wordt een disciplinair en strafrechtelijk onderzoek gestart.

Zaak met een nepagent

Opvallend genoeg vond in hetzelfde weekend een vergelijkbare mishandeling plaats in Tilburg. In de Koestraat werd zaterdagnacht een twintigjarige man uit het niets bewusteloos geslagen door een fietser die aangaf agent te zijn. Later bleek dit om een nepagent te gaan.