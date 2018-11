Janneke vertrok naar Ierland en trad op als straatmuzikante, nu presenteert ze haar eerste plaat

BREDA - Janneke van Nijnanten uit Breda trad als straatmuzikante op in de drukste winkelstraat van Ierland. Zaterdagavond presenteert ze onder haar artiestennaam Jane Willow haar eerste EP in een uitverkochte popzaal Mezz in Breda. Daar treedt ze nu op met een bekende Ierse band.

Van Nijnanten vertrok acht jaar geleden, op 21-jarige leeftijd, voor de muziek naar Ierland. Na het eerste jaar op de Rockacademie, werd ze afgewezen voor het tweede leerjaar. In Ierland leefde ze de eerste drie jaar als straatmuzikant en trad ze op in kroegen. “Ik vind het leuk dat er nu, na zo veel jaren, eindelijk echt reacties komen op mijn muziek”, vertelt Van Nijnanten.

Carrière

Haar carrière kreeg een boost toen ze in het voorprogramma van Glen Hansard, een bekende Ierse artiest, mocht spelen. Daarna verzamelde ze langzaam een hele band van beroemde Ierse muzikanten om zich heen. “Het is belangrijk om het lef te hebben om te vragen of mensen muziek met je willen maken”, legt Van Nijnanten uit. “Daarnaast moet je echt geloven in je eigen muziek.”

De kroeg

Hoewel ze nu optreedt met een band in Nederland en Ierland, vindt ze het nog steeds leuk om in de kroeg te spelen. “Dat zijn voor mij de belangrijkste momenten in de muziek. In de kroeg spelen met andere muzikanten tot zes uur in de ochtend. Goed naar elkaar luisteren en leren van elkaar”, vertelt Janneke.

Wat ze van het optreden in Mezz Breda verwacht? “De hoogtepunten in de muziek zitten voor mij niet in een ontmoeting met een bepaald persoon of het spelen op een bepaalde locatie. Ik wil mensen raken met mijn muziek.”