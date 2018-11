71-jarige inwoner van Kruisland verongelukt op Bolbaan in Oud Gastel

OUD GASTEL - Aan de Bolbaan in Oud Gastel is zaterdagmiddag rond half drie een ernstig ongeluk gebeurd waarbij een trekker met een aanhanger vol suikerbieten en twee personenauto's betrokken waren. Een 71-jarige inwoner van Kruisland, bestuurder van een van de personenauto's, kwam hierbij om het leven.

Het is onduidelijk wat er precies is gebeurd. De trekker met suikerbieten werd door de politie op z'n kant in de sloot aangetroffen. Ook waren er twee personenauto's bij het ongeluk betrokken. Of de trekker in de sloot terechtkwam door de aanrijding met de personenauto's of juist de oorzaak is van het ongeluk, is nog niet te zeggen. Het dodelijk slachtoffer blijkt een 71-jarige man uit Kruisland en bestuurder van een van de personenauto's te zijn.

Grote ravage

De verkeersanalisten van de politie zijn nog steeds bezig met een onderzoek naar het ongeluk. Hierdoor en door de enorme ravage, is de Bolbaan nog steeds afgesloten, aldus de woordvoerster van de politie. De chauffeur van de trekker wordt verhoord op het politiebureau.